Ramón Espinar se une a las críticas por la consulta de Podemos: "No tiene un pase"

El ex secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha asegurado este sábado en un mensaje en Twitter que "la consulta planteada por la dirección de Podemos no tiene un pase", sumándose así a las críticas iniciadas por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez.

Este viernes, Rodríguez, también en Twitter, anunciaba que no votaría la consulta de su partido sobre las posibilidades del pacto de gobierno con el PSOE porque tal como estaba planteada la pregunta era "un verdadero insulto a la inteligencia".

Leo un montón de reacciones al tuit de Tere y pienso que, sin estar de acuerdo con toda su argumentación, señala algo evidente: la consulta planteada por la dirección de Podemos no tiene un pase.



Hace tiempo que nos viene haciendo falta repensarnos. Un abrazo, @TeresaRodr_. — Ramón Espinar (@RamonEspinar) 12 de julio de 2019

Podemos ha anunciado la convocatoria de una consulta a sus inscritos, desde ayer y hasta el jueves 18, para que decidan si quieren un Gobierno de coalición o si apoyan un Ejecutivo monocolor como el que propone el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

La consulta consta de una pregunta - "¿Cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura de la XIII legislatura?"- ante la que los inscritos tendrán dos opciones de respuesta.

La opción 1 dice: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral de Gobierno de coalición (programático y equipos), sin vetos, donde las fuerzas de la coalición tengan una representación razonablemente proporcional a sus votos".

Mientras que la opción 2 señala: "Para hacer presidente a Pedro Sánchez (ya sea mediante el voto a favor o la abstención) basta con la propuesta del PSOE: un Gobierno diseñado únicamente por el PSOE, colaboración en niveles administrativos subordinados al Gobierno y acuerdo programático".

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, considera que la consulta que ha abierto este viernes Podemos a su militancia sobre la posición que el partido debe tomar ante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es “un insulto a la inteligencia”. Así, la líder andaluza afirma en un hilo en Twitter que no participará en ella ni “por la forma” ni “por el fondo”.

Por la forma, ha dicho, porque las opciones que se plantean -acuerdo integral de Gobierno de coalición o Gobierno del PSOE con colaboración en niveles administrativos- “son abiertamente tendenciosas”. “Olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa”, ha escrito.

En el mismo tono crítico y en el apartado del fondo, Rodríguez ha defendido que “importa el para qué”. “Si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático, si no hay derogación de la austeridad, solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar”.