Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociarán un "Gobierno de cooperación" de PSOE y Unidas Podemos

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociarán en las próximas semanas "un Gobierno de cooperación" del que todavía no se conocen los detalles y que debe "buscar fórmulas para gobernar la complejidad", en palabras de la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. La dirigente venía a confirmar pasado el mediodía las palabras del líder de Unidas Podemos unos minutos antes. Tras reunirse con el presidente en funciones, Iglesias señalaba ante la prensa que ambos comparten que "una mayoría social progresista" quiere que gobiernen "juntos". "Iniciaremos reuniones más discretas para poder definir un gobierno conjunto", zanjaba el líder de Podemos.

Sánchez e Iglesias se han reunido este martes en el Congreso durante poco menos de una hora y media. La cita, convocada por el secretario general del PSOE, sirve para iniciar los contactos del candidato socialista para buscar los apoyos que le garanticen una investidura como presidente del Gobierno.

El líder socialista recibirá esta tarde a sus homólogos del PP y de Ciudadanos, aunque tanto Pablo Casado como Albert Rivera han descartado cualquier opción de permitir la investidura de Sánchez, ni con un voto a favor ni con una abstención.

Iglesias comparecía primero ante los periodistas. "Sánchez ha ofrecido negociar un Gobierno de cooperación", ha arrancado. "Nos da igual el significante", ha dicho en referencia al nombre. "Queremos un Gobierno plural que asuma los retos de país, y los retos de futuro", ha asegurado.

El secretario general de Podemos no ha entrado a explicar si Sánchez ha aceptado o no que haya representantes de Unidas Podemos en el Gobierno. Iglesias se ha limitado a asegurar que "no ha habido ningún veto" por parte del dirigente socialista.

"Tengo la impresión de que Pedro Sánchez quiere negociar un Gobierno con nosotros. No creo que me esté mintiendo", ha concluido Iglesias.

"Fórmula novedosa" de entendimiento

Minutos después, era Lastra la que explicaba los resultados de la reunión ante los periodistas: "Un Gobierno de cooperación entendemos que es la mejor de las fórmulas porque nos permitiría un Gobierno plural, abierto, integrador, incluyente y representativo de las diferentes sensibilidades y con personalidades referentes de sus distintos ámbitos".

En las últimas semanas, desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, el tono entre el PSOE y Unidas Podemos había subido a cuenta de la fórmula concreta con la que se tendrían que poner de acuerdo para un Gobierno y para que los 123 votos de unos y los 42 de los otros se sumaran y acercarse así a los necesarios para investir a Sánchez.

En Unidas Podemos han hecho especial hincapié en que el Gobierno debe ser de coalición, es decir con representantes de ambos partidos sentados en el Consejo de Ministros, y "proporcional" a los resultados obtenidos el 28A. El PSOE se había opuesto a esta opción e incluso José Luis Ábalos este lunes amenazaba con una repetición electoral si Sánchez no logra los respaldos suficientes para gobernar en solitario.

A este respecto, Iglesias ha respondido que "la amenaza de repetición no gustó a nadie" y ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos negocian "en la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias" acuerdos de Gobierno. "Y eso empuja la posibilidad de un Gobierno pronto", ha asegurado.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado que Sánchez e Iglesias no han hablado de nombres, pero ha mostrado la "satisfacción" de los socialistas tras el encuentro. Para el PSOE, que Iglesias haya rebajado la exigencia de un Gobierno en coalición a esta fórmula "novedosa" de un Ejecutivo de cooperación es un paso importante.

Para el PSOE, esa fórmula permitiría contar con los votos de algunos grupos que, según ha reiterado los portavoces socialistas en los últimos días, rechazan un Gobierno de coalición. "Entre Unidas Podemos y PSOE, por desgracia, no sumamos", ha insistido Lastra, que ha asegurado que la "innovación" que a partir de hoy explorarán Sánchez e Iglesias no es una coalición, "es otra cosa", según ha reconocido Lastra, para quien abre "la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, que no es algo cerrado, como podría ser de coalición".

Lastra ha dejado claro que la opción para los socialistas pasa por un entendimiento con Unidas Podemos 24 horas después de que Sánchez pusiera sobre la mesa la posibilidad de que haya elecciones. La vicesecretaria general del PSOE también ha recordado que el presidente en funciones se reunirá esta tarde con Pablo Casado y Albert Rivera para "pedirles también responsabilidad".