El PSOE amenaza con la repetición electoral para presionar a PP, Ciudadanos y Unidas Podemos en favor de Sánchez

El PSOE está en la fase de los tacticismos para la investidura de Pedro Sánchez, que espera se celebre en la primera quincena de julio. Los socialistas reclaman ahora la abstención de PP y Ciudadanos en aras de la estabilidad y han comenzado otra estrategia: la del miedo a una repetición electoral que, a su juicio, pasaría especial factura a Unidas Podemos, pero también a los partidos de la derecha.

"La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones", ha sentenciado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva: "La alternativa a una investidura viable es la repetición de elecciones. La alternativa a un gobierno socialista es obligar a que los españoles vuelvan a votar. Y no les quepan ninguna duda que las urnas también tienen memoria. Los españoles no perdonarán a quienes ponga en solfa la viabilidad de la legislatura en un momento en el que las tensiones evidentes, conviene desactivar sin titubeo sin demoras partidistas".

La advertencia es clara para Unidas Podemos, que se dejó un millón de votos entre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 y las del 26 de junio de 2016 tras votar en contra de la investidura de Sánchez; pero también es un aviso para Pablo Casado y Albert Rivera, que no han conseguido sus objetivos en ninguna de las urnas que se han colocado en los últimos meses, según el PSOE.

"Los vetos apriorísticos pueden ser un error en campaña pero son un síntoma de incapacidad política cuando ha terminado -ha expresado Ábalos-. Es importante saber si uno contribuye a la gobernabilidad o al caos y la inestabilidad".

La 'vía navarra' se congela

La estrategia del PSOE pasa ahora por reclamar a los tres grandes partidos que arrimen el hombro para que haya investidura. "El PSOE actuará con generosidad. No pedimos acatamiento sino altura de miras por el bien común, por el bien de España". En esa nueva táctica, los socialistas se ahorran ir sumando con cuentagotas apoyos parlamentarios, que es en lo que estaban hasta ahora. La abstención de PP o Ciudadanos facilitaría a Sánchez el camino sin necesidad de depender de fuerzas como UPN o Coalición Canaria, que vinculan el sentido del voto en el Congreso a lo que suceda en los gobiernos autonómicos.

Ábalos ha desligado ahora Navarra de la gobernabilidad de España. UPN ha ofrecido la abstención de sus dos diputados si el PSOE permite que Navarra Suma gobierne en la comunidad foral. Hasta ahora Ferraz se había desmarcado de las conversaciones de la socialista María Chivite para armar un gobierno progresista en Navarra ya que necesitaría la abstención de Bildu, pero ha dado un giro.

"Que Bildu vote en contra se abstenga, o vote a favor o en contra, si no se negocia no depende de uno", ha justificado Ábalos: "Lo que haga cada uno no es responsabilidad nuestra". Lo que sí ha asegurado es que no se va a "pactar nada" con la izquierda abertzale y que el ejemplo se verá este mismo sábado en la composición de los ayuntamientos. El PSOE permitirá a Navarra Suma hacerse con la alcaldía de Pamplona en vez de decantar la balanza en favor de Bildu.

El argumento va un paso más allá porque el dirigente socialista ha argumentado que la vía navarra les quita más de los que les da en la investidura de Sánchez ya que, según ha explicado, el PNV votaría entonces en contra: "Si pretendíamos ganar dos, hemos perdido seis".

El PSOE insiste en dejar a Podemos fuera del Gobierno

Ábalos, que llevará junto con Adriana Lastra las negociaciones de la investidura que arrancará Sánchez en sendas reuniones con Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera este martes, ha reiterado que la voluntad del PSOE es gobernar en solitario, pese a la insistencia de Iglesias de entrar en el Consejo de Ministros con proporcionalidad a sus 42 diputados y carteras sociales.

Los argumentos que ha esgrimido el dirigente socialista son que la suma PSOE y Unidas Podemos es insuficiente para la mayoría necesaria para que Sánchez sea investido y también la posibilidad que un gobierno "de esa naturaleza no solo no añade sino que incluso puede restar".

"La composición de un Gobierno tiene que ser con la confianza y empatía que genere en el presidente", ha agregado Ábalos. "No entendemos un gobierno vigilado ni condicionado; por lo tanto, entendemos que concita más aceptación un gobierno en solitario del PSOE", ha rematado el dirigente del PSOE, que ha asegurado, no obstante, que pretenden mantener la colaboración con Unidas Podemos, como en los últimos meses.