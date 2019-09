Aguado asegura que no le consta comunicación oficial sobre las entregas a cuenta y pide "responsabilidad" al Gobierno

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de la final de la Supercopa de baloncesto, donde ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utiliza la ley electoral, la financiación, el CIS, Televisión Española, todo lo que está a su alcance para hacer campaña".

En particular, ha destacado que está "penalizando a los madrileños", al tiempo que ha afirmado que "el Gobierno de España debe a la Comunidad casi 1.300 millones de euros".

Así, ha pedido al Gobierno central "un mínimo de responsabilidad", porque "ese dinero no es para ningún partido político, es para seguir pagando servicios públicos de calidad, es para no retrasar los pagos a los proveedores".

"No se puede jugar con todo y a cualquier precio, no se puede estar permanentemente en campaña electoral aun a costa de sacrificar el interés general", ha advertido. "No me parece serio, me parece que Sánchez se está riendo de todos los españoles, de todas las comunidades autónomas y ojalá que sea como fuere al final ese dinero llegue y llegue a tiempo porque son los servicios públicos los que tenemos que financiar con ese dinero que nos corresponde y que lleva ya meses atascado", ha agregado.