Álvarez de Toledo asegura que el Estado "se replegó" en Catalunya también durante los gobiernos de Aznar y Rajoy

"Ha habido un repliegue del Estado a lo largo de 40 años en Catalunya y tenemos que frenar ese repliegue". Con estas palabras se ha expresado este jueves la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, durante una rueda de prensa que ha ofrecido en Catalunya. Allí, la parlamentaria ha respondido con un rotundo "sí" cuando ha sido preguntada por si el repliegue se produjo también durante los gobiernos populares de José María Aznar y Mariano Rajoy y eso que Álvarez de Toledo es una dirigente popular del sector aznarista, cercana al expresidente que llegó a asegurar que hablaba catalán "en la intimidad".

"Tras 40 años de repliegue, vamos a hacer un despliegue del Estado en Catalunya. Vamos a fortalecer el Estado en Catalunya, la presencia del Estado y de sus agentes, que defienden nuestra democracia", ha insistido Álvarez de Toledo tras reunirse con distintos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comunidad.

En su opinión, "España tiene que empezar a tomarse en serio a sí misma, en todo, y muy concretamente, en la seguridad del Estado y en la seguridad en Catalunya". "Tenemos que trabajar por una Cataluña verdaderamente democrática, con instituciones sólidas y fuertes, donde haya convivencia y paz civil", ha afirmado.

Para la portavoz del PP en el Congreso "convergen dos movimientos que han ido deteriorando la seguridad: uno de deslegitimación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del principio de autoridad. Y, en paralelo, un proceso de expulsión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del territorio de Catalunya".

Por eso considera que "no basta con el apoyo moral. Hace falta apoyo material: prestigio, presencia en el territorio y, también, medios, prioridades presupuestarias". El PP, ha dicho, "ha defendido, defiende y defenderá la equiparación salarial real" de los policías. "No es concebible que guardias civiles y policías ganen menos y vivan peor que otros Cuerpos de Seguridad. También hace falta un plus territorial, como existe en el País Vasco, por las circunstancias muy especiales de Catalunya".