Antiguos compañeros del padre de Pablo Iglesias y destacados sindicalistas le defienden de la "bajeza moral insuperable" de Álvarez de Toledo

La doble acusación de "terrorista" contra el padre de Pablo Iglesias lanzada por la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, desde la tribuna del Congreso ha motivado la reacción de sus antiguos compañeros en la Inspección de Trabajo, así como de destacadas figuras del sindicalismo y de la administración de la Seguridad Social española. En un manifiesto hecho público este viernes, acusan de "bajeza moral insuperable" a la diputada del PP y muestran "profundo apoyo y respeto personal y profesional por Javier Iglesias".

Entre los firmantes hay ex directores generales de la Inspección como Raimundo Aragón Bombín, exsubdirectores como Adrian González Martín o la actual presidenta del SIMA, Beatriz Losada; además de los últimos presidentes y portavoces del secretariado permanente de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, como Mercedes Martínez, Fermín Yebenes, Julián Lobete y Juan Ramón Seco

También destacan nombres como el del ex secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez; su compañero de dirección Agustín Moreno; el abogado laboralista Enrique Lillo; el ex director general del IMSERSO Héctor Maravall; o el ex director feneral de la Tesorería General de la Seguridad Social Javier Aibar, entre otros.

Así, hasta superar las 150 firmas para mostrar el "más radical rechazo a las palabras de la Sra. Álvarez de Toledo, que consideramos de una bajeza moral insuperable". El documento acusa a la diputada del PP de "utilizar" a Javier Iglesias "en la contienda política para atacar a un vicepresidente del Gobierno de España y diputado de un partido rival" y "a sabiendas de que idénticas imputaciones ya han sido rechazadas por los tribunales con anterioridad", en referencia a las condenas contra el hoy eurodiputado de Vox, Herman Tertsch.

El texto, además, muestra el "profundo apoyo y respeto personal y profesional" de los firmantes por Javier Iglesias por dedicar "toda su vida profesional a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, habiendo demostrado siempre su compromiso con los valores democráticos y la Constitución".