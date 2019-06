Hermann Tertsch, condenado a indemnizar con 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias por relacionarlo con un asesinato

Otra condena para Herman Terstch. Esta vez, por "intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" del padre del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias El eurodiputado del partido ultraderechista Vox deberá indemnizarle con 15.000 euros por relacionarle en Twitter con el asesinato de un policía en 1973. Terstch deberá además sufragar las costas, publicar la sentencia en la red social y correr con el coste de eliminar los tuits y todo su rastro en los buscadores de Internet, según la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Los hechos denunciados ocurrieron el 5 de marzo de 2018. El articulista y hoy eurodiputado de Vox tuiteó un mensaje que decía: "Del nombre de este policía tampoco se acuerda nadie. José Antonio Fernández Gutierrez asesinado por el FRAP, grupo terrorista comunista, el 1 de mayo de 1973. Entre los miembros detenidos después estuvo el padre de Pablo Iglesias. Como llegó la amnistía nunca fue acusado nadie". Cuando un tuitero le recordó que el padre de Iglesias estaba en el momento del asesinato en la cárcel por repartir propaganda a favor del Primero de Mayo, Terstch respondió: "Las decisiones sobre matar o no matar policías se toman antes. Además, yo no he dicho que el padre de Iglesias fuera uno de los autores materiales del asesinato de aquel policía de 21 años. Sino que no ayudó a esclarecerlo. Nunca fue aclarado ese crimen porque se dio la amnistía".

Ambos mensajes han propiciado una sentencia condenadotoria contra el eurodiputado electo de Vox dictada por el juzgado de instrucción número 2 de Zamora. El veredicto del juez Manuel García Sanz deja poco lugar a dudas: "Declaro que el contenido del tweet escrito por D. Hermann Tersch y publicado en su cuenta de Twitter el día 5 de marzo de 2018 donde se afirma que entre los detenidos después delasesinato de un policía en 1973 se encontraba el padre de Pablo Iglesias constituye una intromisión ilegítima y una vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen" del padre del diputado.

Para el juez es evidente que la intención de Terstch era la de relacionar al padre de Iglesias, primero con la comisión del delito y, después, con su génesis. Una implicación que nunca se pudo investigar, dijo el articulista, por la aprobación de la ley de amnistía.

Terstch, además, ha sido condenado a "emitir y publicar a su costa el fallo de esta sentencia a través de su publicación en su cuenta de Twitter" y a "retirar a su costa de su cuenta de Twitter y de los buscadores de Internet, en particular Google y Yahoo, y de la memoria caché de las correspondientes páginas web" los "mensajes injuriosos".

Otra condena por injuriar al abuelo

No es la primera vez que Hermann Terstch es condenado por injuriar a la familia de Pablo Iglesias. La Audiencia Provincial de Zamora ya ratificó en septiembre del año pasado una sentencia de 2017 que hallaba culpable al hoy eurodiputado de Vox por llamar "criminal" al abuelo de Iglesias en un artículo en el diario Abc. Entonces, tuvo que abonar 12.000 euros.

En el texto, Terstch afirmaba que el abuelo de Iglesias "fue condenado a muerte por participar en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia en Madrid". La dictadura condenó al abuelo de Iglesias, pero no por asesinato sino por rebelión.