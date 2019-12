Arrimadas acudirá a la convocatoria de Sánchez para "intentar que la pesadilla" del Gobierno de coalición "no fragüe"

"Iré e intentaré hasta el ultimo momento que esta pesadilla no fragüe", ha apuntado la dirigente de la formación naranja en una entrevista en 'El Cascabel' de Trece, para después confiar en que ocurra "un milagro" y no fructifique la coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Para Arrimadas, el jefe del Ejecutivo en funciones --que convocará el próximo lunes a Pablo Casado y a la propia dirigente en la Cámara Baja-- es el principal "problema" de España al haber apostado por un gobierno con los "populistas".

Por ello, la portavoz de los 'naranjas' ha lanzado un mensaje de alarma y ha explicado que no puede quedarse "de brazos cruzados". "A ver si en tres años no va a haber nada que gobernar con estos señores. Igual la situación está tan débil que no es tan fácil sacar al populismo del poder", ha opinado.

En este sentido, Arrimadas ha insistido en la alternativa que ha trasladado al Rey este mismo miércoles, la de "los 221 escaños", y que estaría compuesta por el PP, el PSOE y Ciudadanos. "Sánchez debería cerrar la puerta al populismo", ha añadido.

A su juicio este acuerdo, que garantizaría la investidura y la estabilidad del gobierno, es "factible". "Decimos que Sánchez gobierne solo, pero que llegue a acuerdos con nosotros", ha indicado, para después recordar que existen muchas leyes que deben ser aprobadas.

La propia Arrimadas, tras su reunión con el Rey, había anunciado que llamaría a Sánchez para trasladarle esta propuesta. No obstante, Moncloa no ha querido atender la llamada de la portavoz, y ha emplazado a los 'naranjas' a mantener una conversación "los próximos días". Finalmente, esa contraoferta ha sido concretada por Sánchez: la reunión se producirá el lunes en la Cámara Baja.