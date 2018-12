José María Aznar: "Al actual PSOE de Pedro Sánchez no se le puede calificar de fuerza constitucional"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha afirmado este domingo que al PSOE liderado por Pedro Sánchez no se le puede calificar de "fuerza constitucional". Aznar se ha expresado en estos términos en una entrevista con Diario de Mallorca.

En la entrevista que publica este medio, el expresidente argumenta que el PSOE está "apoyado por los golpistas y los secesionistas": "Un Gobierno de un partido en minoría en el Congreso apoyado por independentistas y la extrema izquierda radical, no se puede calificar de partido constitucional. Y eso no es deseable para España, dificulta la salida de los problemas".

Preguntado por la diferencia entre estos "golpistas catalanes" -en sus palabras- y cuando él mismo tuvo que buscar el apoyo de CiU en 1996 para llegar a la Moncloa, Aznar responde que "entonces no lo eran": "Entonces era un nacionalismo constitucionalista. La Constitución fue apoyada arrolladoramente en Cataluña, y también aprobada en el País Vasco. No se planteaban esas cuestiones. Hay dos momentos en la historia, si se toma como referencia al Centro de Investigaciones Sociológicas, que son los únicos datos en que podíamos confiar. Ahora ya no...".

Además, ha rechazado calificar de populista a Vox porque es "recién nacido y las cosas necesitan un recorrido" y ha asegurado que el PP entró "en una etapa de confusión" en la que sus electores dejaron de sentirse representados. No cree que Vox pueda fagocitar al Partido Popular: "El PP es un partido sólido y tiene un liderazgo muy renovado. Pablo Casado es un líder con condiciones y convicciones extraordinarias, su acción política lo está demostrando".