Bal pronostica que la sentencia del 1-O provocará la "gran primera crisis" del Gobierno si Podemos forma parte de él

"Igual alguno de los acusados resulta absuelto, ahora una sentencia totalmente absolutoria no parece que esté en la imaginación de nadie", ha señalado Bal en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, al tiempo que vaticinaba una crisis en el hipotético Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, debido a la postura del partido de Pablo Iglesias que ha dicho en más de una ocasión que los presos del 'procés' son presos políticos y ha defendido su libertad.

En este sentido, el portavoz 'naranja' ha afirmado que ERC, que en la primera votación de investidura de este martes votó "no" al candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, "está dispuesto a cambiar su voto" si POSE llega a un acuerdo con Podemos. A juicio de Bal, ERC apoyaría un gobierno de PSOE con Podemos para conseguir indultos de presos independentistas y cesiones sobre Cataluña.

"Todos sabemos que ERC no regala los votos pensando en el interés general de España porque no cree en el país, únicamente cree en la república catalana", ha manifestado Bal, que considera que ERC apoyará un gobierno de coalición para condicionar a Sánchez y que conceda indultos. "Creerá o le habrá prometido Sánchez el indulto a su líder Oriol Junqueras y gente de su partido", ha indicado.

Sobre el discurso de Sánchez en el debate de investidura, que evitó hablar de Cataluña, Bal ha criticado al Presidente en funciones por decir que en el territorio catalán hay un "problema de convivencia que se resuelve con política y no con derecho". "Es terrorífico que no hiciera referencia al problema catalán como si no existiera" y ha añadido que "es más irritante que diga que se resuelve con política", ha denunciado.

"Sánchez cree que tiene capacidad para perdonar delitos y aplicar la política y resolver el problema de convivencia, que en su opinión hay en Cataluña", ha censurado el diputado de Ciudadanos, que defiende que esta cuestión debe ser sometida a los tribunales.

Asimismo, ha reprochado al Presidente en funciones que "está dispuesto a hacer cualquier cosa para no desposeerse de su asiento, la Moncloa y el avión". Y ha denominado esta estrategia como el "plan de Sánchez", que según Bal y el líder de su partido, Albert Rivera, consiste en formar gobiernos con "su banda", que son Rufián, PNV, Bildu y Podemos, "la gente" con la que ha pactado en Barcelona, Valencia o Navarra.

SÁNCHEZ DIJO QUE BILDU ES UN PARTIDO LEGÍTIMO

Por otro lado, el diputado 'naranja' ha denunciado que Sánchez se refiriera a la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, para reconocer que su partido es "legítimo". "Es absolutamente lamentable que pinte a Bildu como un partido de las clases populares y de la ecología", ha censurado.

"No hay palabras", ha subrayado Bal, en referencia al momento en que Sánchez reconoció la legitimidad de Bildu. "Es lamentable que diga que Bildu no es el partido cuya imagen tenemos nosotros de partido posetarra, filoterrorista y que no ha pedido perdón a las víctimas", ha reiterado el portavoz adjunto de Cs.