Baltasar Garzón, sobre el 'procés': "Algunos partidos ya están presuponiendo que habrá una sentencia condenatoria"

El exmagistrado y candidato de Actúa al Parlamento Europeo, Baltasar Garzón, ha opinado este domingo, durante un acto de campaña del partido en Palma de Mallorca, que algunos partidos, como PP y Ciudadanos, ya están "presuponiendo que habrá una sentencia condenatoria en el juicio del 'procés'", por lo que su mensaje hacia ellos es que "se respete, por favor, la independencia judicial".

"No se sabe si va a haber indultos o no porque no se sabe la decisión de los jueces todavía. A los candidatos que emiten opiniones y críticas les pido que respeten por favor la independencia de los jueces, y que no traten de influir políticamente", ha explicado Garzón a la hora que ha defendido la actuación de los jueces que llevan a cabo el proceso.

"Cuando la Justicia actúa debemos dejar que siga su curso. No creo que se deba utilizar políticamente como una arma en contra de otros oponentes políticos", ha refutado el candidato europeo.

"Personalmente no estoy de acuerdo con la forma que se inició este proceso, lo he dicho muchas veces. No estoy de acuerdo con la situación de prisión provisional de varios de los acusados y tampoco apoyo la calificación de rebelión y sedición, pero pido que mi opinión cuente como un ejercicio de respeto a la independencia judicial", ha razonado Garzón.

Por otra parte, el candidato ha dicho que tampoco se debe dar carta blanca y "presuponer que es un juicio político". "Es un proceso judicial con el que podemos o no estar de acuerdo pero se está desarrollando y habrá una sentencia que explicará muy bien la solución condenatoria o absolutoria, porque sin duda va a haber recursos. Vamos a dejar que la Justicia actúe", ha concluido el que fuera el juez del caso Gürtel.