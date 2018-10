Barnier cree que el "brexit" ha aumentado el sentimiento pro-europeo

El negociador de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, cree que las negociaciones para la salida del Reino Unido han incrementado el sentimiento proeuropeo en el resto del continente y considera que eso debe ser aprovechado por los líderes "para construir algo positivo".

En una entrevista que hoy publica el semanario francés "Le Journal du Dimanche", Barnier no descarta que las negociaciones sobre el "brexit" se cierren en falso, pidió a la primera ministra británica, Theresa May, "que tome decisiones" y advirtió que la UE no renunciará a los controles aduaneros, incluido con Irlanda del Norte.

En este último tema, que reconoció que es "el más grave y el más difícil" de la negociación, Barnier afirmó que la situación entra en un momento decisivo y aseguró que la UE "debe asegurarse que las mercancías que entran en el mercado único cumplen los estándares europeos".

Recordó que ya existen controles en animales en un 10 % de los puertos y aeropuertos de Irlanda del Norte y que si Londres y Bruselas llegaran tras el "brexit" a un acuerdo veterinario el porcentaje podría ser del 40 %.

Sin querer inmiscuirse en la política británica, en la que May necesita el apoyo de los diez diputados unionistas irlandeses, Barnier señaló que es un problema que tiene que resolver la primera ministra.

"Fue el Reino Unido quien decidió el 'brexit' y el 'brexit' crea un problema en Irlanda. Theresa May tiene que tomar decisiones con responsabilidad para obtener la mayoría necesaria para adoptar este acuerdo", aseguró.

Barnier indicó que, en caso de que no se llegue a un acuerdo "el Reino Unido será tratado como un miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC)" y que la UE "impondrá tarifas y controles aduaneros".

En cualquier caso, señaló, estas negociaciones han afianzado el sentimiento europeo en el resto de los países.

"Observo que el acercamiento de los europeos a la UE ha aumentado durante estas negociaciones. Ser miembros nos ha hecho más responsables, lo que explica nuestra unidad. Espero que los dirigentes europeos usen esta unidad para construir algo positivo, porque el 'brexit' no tendrá ningún valor añadido, ni para el Reino Unido ni para la UE", indicó.