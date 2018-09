Borrell dice que le gustaría que el juicio por el 1-O se celebre cuanto antes

El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, dijo que "a mi también me gustaría" que el proceso a los dirigentes soberanistas por el 1-O se celebrase "cuanto antes", un extremo en el que coincide con el presidente de Cataluña, Quim Torra, si bien recordó su total respeto a la independencia judicial.

En declaraciones a medios en la Misión española ante la ONU, en Nueva York, Borrell fue preguntado por las afirmaciones de Torra en las que éste exigió a la justicia española que no retrase la sentencia del caso 'procés' hasta después de las municipales y europeas de mayo de 2019 ante la posibilidad de que no quiera "condicionar" ese proceso electoral.

"A mi también me gustaría que ese proceso tuviese lugar cuanto antes, creo que a todo el mundo le gustaría que este tema se resolviera judicialmente a través del juicio que tiene que celebrarse, cuanto antes mejor, pero el cuanto antes no lo marca ni el señor Torra ni yo", aseveró Borrell, quien agregó: "Otras cosas que dice Torra no las comparto, pero esta sí".

Respecto a las afirmaciones en el diario La Vanguardia de la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, de que si el juicio a los líderes independentistas se retrasa mucho "no sería lógico alargar la prisión preventiva", Borrell recordó que lo dijo desde el "absoluto respeto a lo que los jueces puedan decidir en el marco de sus competencias".

"No creo que se deba interpretar eso como una petición ni mucho menos como una presión al poder judicial, se ha dicho con mucha prudencia", arguyó Borrell, quien recordó que otros dirigentes, como él mismo, hicieron declaraciones en ese mismo sentido.

"Pero son los jueces los que toman esas decisiones, otra cosa es que alguien piense, yo mismo hace unos días, que me hubiese gustado que el juez hubiese encontrado otros medios para garantizar que no hubiera riesgo de fuga, pero es el juez quien debe juzgar si hay otros medios", abundó Borrell, que soslayó cualquier referencia a posible indultos futuros a los dirigentes independentistas, como apuntaron algunos voces del socialismo catalán.