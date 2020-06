Casado presenta al PP como el "punto de encuentro de la España razonable y moderada"

Después de hacer de la descalificación y el insulto al Gobierno su principal estrategia durante la pandemia, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha presentado este lunes a su formación política como el "punto de encuentro de la España razonable y moderada" así como "la gran plaza mayor de la España constitucional". Con estas palabras se ha expresado el líder del PP durante su intervención en la Junta Directiva Nacional –máximo órgano entre congresos– que se ha celebrado en la sede nacional del partido, en la que ha pedido a sus principales dirigentes "preparar" a la formación para su "llegada al Gobierno", a pesar de que apenas han transcurrido cinco meses desde que se inició la legislatura.

"Ser moderado es ajustar las palabras y los actos a la realidad de lo que ocurre", ha apuntado, tratando de justificar así la estrategia de la crispación que ha caracterizado su discurso en los últimos meses. "No voy a liderar un PP desestabilizador ni bronco, pero no voy a liderar un PP ingenuo ni cauto", ha añadido. "Voy a defender un PP firme, en su sitio, centrado, propositivo y realista", ha remarcado. Además, ha negado la constante pugna interna entre los sectores más centristas y los más derechistas: "No hay un PP duro y blando, hay un PP. Es un debate falso", ha dicho.

A su juicio, "el proyecto del PP es el que España necesita, es un imperativo moral". Por eso no dejará de atacar al Ejecutivo, aunque para ello tenga que recurrir a las descalificaciones de las últimas semanas. "No podemos renunciar a nada de lo que nos corresponde como oposición. Decir que este es un Gobierno peligroso es nuestra obligación y la vamos a cumplir", ha remachado.

"No se puede gobernar contra media España, pero tampoco se puede ser oposición contra la otra media", ha añadido, para pedir un PP "abierto de par en par, abierto a todos los españoles", y que dé "visibilidad a la España razonable y moderada". Su partido, ha dicho, es el "punto de encuentro de esa gran mayoría que se olvida", una "mayoría centrada, con calendario de ambiciones". El PP, ha concluido, debe ser "la gran plaza mayor de la España constitucional. Necesitamos un PP ampliado, más popular y menos partido".