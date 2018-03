Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos aseguran que la versión de Cifuentes sobre su máster no es convincente

El portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este jueves que tiene dudas sobre las explicaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ofreció sobre el cambio de las notas de su máster. "Cuando las cosas son claras, has hecho las cosas bien, sales a comparecer o presentas una querella".

"Si no hubiera nada que esconder y todo fuera normal, seguramente habría convocado una rueda de prensa y habría dado todo tipo de explicaciones", ha señalado el portavoz del partido naranja en una entrevista en Onda Cero. Aguado ha reprochado a la presidenta y a la Universidad Rey Juan Carlos que "hay muchas cosas que no cuadran" en sus declaraciones públicas de este miércoles.

El rector de la universidad atribuyó a una "mala transcripción en la introducción de las notas" el cambio en las notas del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, tal y como ha desvelado eldiario.es, pasando de un "No presentado" a un "Notable" dos años después de matricularse.

"Si afirma que terminó el máster en 2012, ¿por qué luego se vuelve a matricular y vuelve a pagar otras tasas?", ha señalado Aguado. El portavoz ha destacado que Cristina Cifuentes debería haber ofrecido una rueda de prensa "abierta y con preguntas" para dar explicaciones, "como salió hace unos días contra el señor Granados".

Aguado ha remarcado que, de confirmarse la información publicada por este diario, estaríamos "ante una información que es inaceptable". "Han pasado 24 horas desde que conocimos la noticia y las consecuencias que se pueden derivar son graves", ha señalado el portavoz, que ha destacado que las decisiones que tome Ciudadanos se tomarán "desde el sosiego, la responsabilidad y la prudencia, pero también desde la contundencia".

"Cuando hemos tenido que tomar decisiones importantes, trascendentales, no nos ha temblado el pulso", ha asegurado Aguado, que ha recordado que a los naranjas no les "tembló el pulso" en Murcia y en Andalucía, y que no les temblará en la Comunidad de Madrid". "No nos temblará el pulso en la Comunidad de Madrid si es que hay que tomar una decisión de esa magnitud. Pero antes hay que ver qué publica eldiario.es, qué información tiene, qué dice Cifuentes y luego tomaríamos la decisión".

El portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, también ha destacado que los documentos presentado por Cristina Cifuentes dejan "aún aspectos sobre el asunto que dilucidar". "Esperamos sus explicaciones en sede parlamentaria", ha señalado Gabilondo en Twitter.

"Cristina Cifuentes ha mandado un comunicado explicando su máster en simulación y en diferido y ha añadido documentación sobre él", ha asegurado en Twitter el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, que ha desatacado que entre los documentos faltaba el Trabajo de Fin de Máster. "Pero no os preocupéis que no tarda. Lo están escribiendo a toda pastilla".

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ha criticado que, entre toda la documentación aportada por la presidenta de la Comunidad de Madrid para defender su versión de los hechos, no figure su Trabajo de Fin de Máster.

"Yo también hice un TFM en una universidad pública. Por supuesto tengo la última versión, como mis dos directores y la universidad. Es más, versiones previas la tiene aún más gente a las que pedí comentarios. Y Cifuentes quiere que nos creamos que su TFM se lo comió un perro", ha escrito el líder de Izquierda Unida en Twitter.

El PP asegura que las explicaciones "son convincentes"

Desde el Partido Popular han asegurado que las explicaciones que ofreció este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid son "bastante razonables" y "convincentes".

En una entrevista en Onda Cero, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido que la versión de Cristina Cifuentes es "convincente" y que es la Universidad Rey Juan Carlos la que tiene que aclarar este asunto. "Cifuentes tuvo ayer un día complicado de buscar papeles, pero creo que sus explicaciones fueron satisfactorias. Espero que se aclare lo que aún quede por aclarar".

Catalá ha justificado el silencio que mantuvieron los populares desde que este diario destapó el cambio en las calificaciones de Cristina Cifuentes, asegurando que "fue un ejercicio de confianza a la espera de que la presidenta diera explicaciones". "Si yo tengo que buscar las notas de la universidad, las pasaría canutas", ha asegurado el ministro, que ha achacado el caso a un "problema de la universidad".