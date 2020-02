Congresistas de Perú reciben credenciales para el periodo que culmina en 2021

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregó este viernes las credenciales de los 130 congresistas de Perú, elegidos en enero último, y que completarán en julio del 2021 el periodo del Legislativo disuelto por el presidente Martín Vizcarra.

En una ceremonia en la que estuvo presente Vizcarra, el titular del JNE, Víctor Ticona, expresó su satisfacción por haber cumplido con la organización de las elecciones extraordinarias en un plazo corto, tras la disolución del Congreso en septiembre del año pasado, y que los parlamentarios queden ahora listos para su juramentación.

Con la proclamación de los resultados y la entrega de las credenciales, la Oficialía Mayor del Congreso peruano queda a cargo de programar la jura oficial, último trámite antes de que los parlamentarios puedan empezar su primera legislatura.

El Congreso peruano quedó conformado por 25 representantes del partido Acción Popular (AP), 22 de Alianza para el Progreso (APP), 15 de Fuerza Popular, 15 del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), 13 de Unión por el Perú (UPP), 11 de Podemos, 11 de Somos Perú, 9 del Partido Morado y 9 del Frente Amplio.

REFORMA ELECTORAL PENDIENTE

Ticona insistió en la necesidad de que el nuevo Congreso apruebe un cuerpo normativo de carácter integral para sintetizar y optimizar las normas electorales, que aparentemente complicaron la realización de los últimos comicios legislativos extraordinarios.

El proyecto que impulsa el JNE tiene que estar centrado en la unificación sistematizada de las normas electorales, la optimización de la justicia electoral, un cronograma electoral adecuado y el fortalecimiento de los partidos políticos, indicó Ticona.

Tras la ceremonia de entrega de credenciales, el legislador más votado en los comicios, el exministro Daniel Urresti, declaró a la prensa que su partido Podemos está de acuerdo con eliminar la inmunidad parlamentaria, una de las propuestas de reforma del mandatario de Perú.

CONGRESISTA MÁS VOTADO A JUICIO

"Voy a ser el primer congresista en ejercicio que sea procesado, voy a asistir al juicio, programado para el 23 (de abril), porque soy doblemente inocente", dijo Urresti a raíz del proceso que afronta por el homicidio del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando fue jefe de una base militar en Ayacucho.

A pesar de que fue absuelto en 2018, una nueva sala de la Corte Suprema ha ordenado que sea investigado como presunto autor intelectual de las torturas y posterior asesinato del periodista.

"Para mí no hay ningún problema y voy a ir a mi juicio, no he buscado la inmunidad, y mi propia bancada va a pedir que asista al juicio", agregó Urresti.

El legislador reiteró que será el líder de su bancada y que el partido que representa "no va a mover un dedo" por su fundador José Luna Gálvez, actualmente investigado por los presuntos aportes de la empresa brasileña OAS al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio.

Urresti, que fue ministro del Interior en el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), aseguró que su grupo va a "aplicar un cambio drástico en todo el marco legal de las leyes para combatir la delincuencia".

FUJIMORISMO HACE DESPLANTE A MANDATARIO

Por su parte, la legisladora de la fujimorista Fuerza Popular, Martha Chávez, criticó la presencia de Vizcarra en la ceremonia de entrega de credenciales y se negó a tomarse una fotografía en el estrado, como todos los flamantes parlamentarios, junto al jefe de Estado.

Chávez afirmó que, con su actitud, Vizcarra estaba haciendo un "desplante" a los damnificados por los deslizamientos de lodo en el sur del país, que se han agudizado en los últimos días en Cusco, Arequipa y Tacna.

"Nunca antes ha habido un presidente en esta ceremonia. Si no hubiera cosas que atender de emergencia en fin, pero hay cosas más importantes", expresó la extitular del Parlamento durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).