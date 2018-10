Cospedal y su marido encargaron "trabajos puntuales" a Villarejo en su reunión en Génova

María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, encargaron a José Manuel Villarejo que les hiciera "trabajos puntuales" en la reunión que mantuvieron en la sede del Partido Popular. "¿Tú estarías en disposición, por ejemplo, de hacer algún trabajo puntual de temas?", preguntó López del Hierro al excomisario. "No tengo ningún problema", respondió él, según se escucha en los audios publicados por Moncloa.com.

Villarejo les pidió que le cubriesen los gastos de sus gestiones: "Por lo menos los gastos alguna vez me pagaréis". Sí… hombre, los gastos", respondió el marido de Cospedal. La exsecretaria general le garantizó secretismo: "No, no, de la discreción no te preocupes, no te preocupes".

Cospedal se interesó por el pendrive que la Guardia Civil incautó al contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, que se convirtió en una prueba clave para el caso. "¿O sea que en el famoso pendrive hay de todo?", preguntó. "Hay mucha chicha", respondió Villarejo, y aseguró: "Hemos hecho todo lo posible por romperlo".

Villarejo también informó a sus interlocutores de que el "segundo de a bordo" en la investigación del caso, José Luis Olivera, "es un hombre nuestro". "Eso me lo ha dicho Juan (Cotino)", le responde Cospedal. Ambos dialogan sobre la mejor estrategia a seguir ante la declaración de Luis Bárcenas en el Tribunal Supremo, que se produciría al día siguiente. "Hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por tanto él ya está amortizado", sugiere Villarejo. Añade que "mientras lleguen las tortas a él, no le dan a nadie más".

La que hasta el pasado julio fuera secretaria general de los conservadores volvió a la actualidad esta semana tras hacerse públicas varias grabaciones que apuntan que, directamente o a través de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, abordó con el comisario José Manuel Villarejo asuntos relacionados con la investigación judicial abierta sobre el que acabó siendo el mayor caso de corrupción de la historia del PP.

El policía era entonces un poderoso agente que estaba adscrito a la Comisaría General de Policía Judicial, los servicios centrales encargados de la lucha contra el narcotráfico, otros tipos de crimen organizado y también la corrupción. Actualmente lleva casi un año en prisión provisional acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo.

Este martes, moncloa.com y el diario El País publicaron material que demuestra que Cospedal mantuvo una reunión secreta con Villarejo en el verano de 2009. Siempre según esas cintas, en el encuentro, que se produjo en el despacho de la ex secretaria general en la sede del PP con una serie de medidas para garantizar discreción, hablaron del caso Gürtel. Otras grabaciones publicadas el lunes daban cuenta de datos confidenciales de la investigación que el comisario había entregado a López del Hierro. En uno de esos audios, Villarejo confiesa haber avisado a Juan Cotino, dirigente del PP valenciano, de registros policiales que se iban a producir.