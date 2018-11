Cs pide que PP aclare si Rajoy estaba al tanto de la relación con Villarejo

El portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, cree que si el PP quiere que "sea creíble" la regeneración del partido tendrá que aclarar si Mariano Rajoy tenía constancia de que la ex secretaria general, María Dolores de Cospedal, había acordado trabajos de investigación interna con el excomisario José Villarejo.

"Evidentemente habrá que saberlo", ha dicho Girauta en declaraciones en el Congreso tras la difusión hoy en el portal Moncloa.como de una nueva grabación de una conversación que mantuvieron el excomisario y el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, en 2009.

En esta última conversación telefónica que ha salido a la luz, en la que hablan en clave y que se mantuvo al día siguiente del encuentro que tuvieron con Cospedal en la sede de los populares en Génova 13, López del Hierro informa a su interlocutor: "Su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación".

El portal Moncloa.com interpreta que López del Hierro y Villarejo se refieren a Mariano Rajoy, quien -siempre según esta versión- habría sido informado por la entonces secretaria general del PP de que había propuesto al excomisario llevar a cabo "trabajos puntuales".

López del Hierro concretó esa propuesta en una petición para elaborar un dossier sobre Javier Arenas y la Fundación de Estudios Europeos, según los extractos de grabación que ha venido difundiendo este portal, audios que también han reproducido otros medios.

Según Girauta, Rajoy "se marchó en falso, de una manera muy rara porque pudo dimitir y precipitar unas elecciones generales, pero prefirió esperar a que Pedro Sánchez fuera presidente y después marcharse. "A ver si va a haber un pacto raro", ha advertido.

Girauta ha dicho sentirse "escandalizado" ante algo que va más allá de las grabaciones que se están conociendo y que tiene que ver con prácticas de un partido que "ha estado corrompido de arriba a abajo".

También ha afirmado no comprender que De Cospedal haya dejado su cargo en la dirección del partido pero no el escaño: "No lo acabo de entender, que exista una falla ética que impide ser miembro de un órgano del partido pero no ser miembro del Congreso".

Según los extractos de grabaciones publicados en los últimos días, tanto en el encuentro del 21 de julio de 2009 en Génova 13 como en diversas conversaciones, Cospedal, su marido y Villarejo hablaron del caso Gürtel, de las filtraciones de las investigaciones judiciales y del hermano del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otros asuntos.