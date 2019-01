Cuba se compromete a respetar protocolos de los diálogos de paz Colombia-ELN

El canciller cubano Bruno Rodríguez se comprometió hoy a respetar los protocolos de los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN, con sede en La Habana, en respuesta a la petición de Bogotá de entregar a miembros de la guerrilla, acusada de realizar un ataque terrorista con 20 muertos.

"Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación. Está en consulta con las Partes y otros Garantes", escribió Rodríguez en su cuenta oficial en Twitter.

El ministro cubano reiteró sus condolencias por el atentado terrorista contra la Escuela de la Policía en Bogotá, que dejó al menos 20 víctimas mortales y 68 heridos el pasado jueves y que fue atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que supuestamente pertenecía el atacante, muerto en el asalto.

Las declaraciones del canciller de La Habana se producen horas después que el presidente colombiano Iván Duque levantara la suspensión de las órdenes de captura al equipo negociador del ELN en La Habana y pidiera a Cuba su entrega inmediata a las autoridades del país suramericano.

"Agradecemos la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba el día de ayer y hoy les pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas que se encuentran en su territorio y entregarlos a las autoridades policiales colombianas", expresó Duque, que no precisó si cancela los diálogos en la isla.

"Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese Gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando a que liberan los secuestrados y cesaran los ataques terroristas", dijo Duque en respuesta al pronunciamiento de la Cancillería cubana.

Los miembros de la guerrilla esperaban en la capital cubana la decisión del nuevo Gobierno de Duque, que tomó posesión en agosto pasado, sobre si continuaba las negociaciones de paz con el ELN, iniciadas por su antecesor, Juan Manuel Santos.