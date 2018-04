ERC quiere formar Govern con la "máxima celeridad" y "lo más pronto posible"

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 17 abr (EFE).-El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha instado hoy a Junts per Catalunya (JxCat) a proponer un nuevo candidato a la investidura "con la máxima celeridad" y "lo más pronto posible" para que se forme un Govern "que responda a la mayoría democrática del país".

En declaraciones a los medios en la entrada del Salón Alimentaria, que se celebra estos días en la Fira de Barcelona, Aragonès ha indicado: "Ha habido diferentes propuestas sobre la mesa de candidatos y ERC las ha apoyado todas".

"No gana nada el país dejando que se eternice la actual situación", ha aseverado, y ha llamado a JxCat a "encontrar las fórmulas" para hacer que haya un Ejecutivo independentista y no "un gobierno no democrático que sacó cuatro diputados en las elecciones del 21D", en referencia a los resultados del PPC en los últimos comicios.

"Dejar pasar el tiempo sería perder el tiempo", ha dicho a modo de resumen.

Preguntado sobre las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que ha afeado hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, que haya rechazado hasta en tres ocasiones mantener una reunión con él como le ha propuesto, Aragonès ha considerado que "quien quiere encontrar soluciones no busca excusas".

En este sentido, ha recordado que "hace meses" que Torrent ha planteado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reunirse con él y que éste no ha aceptado la propuesta.