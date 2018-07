Feijóo dice que no desvelará su voto por "coherencia" y para "no influenciar" en el proceso

"Dado que no me he presentado, no tendría mucho sentido que me presentase a través de otro candidato", ha apuntado el líder de los populares gallegos este viernes en declaraciones a los medios en Santiago, justo antes de volar a Madrid para participar en el congreso del PP que arranca esta tarde.

Así, tras recordar que "gran parte" de los compromisarios del PPdeG ya han manifestado "sus preferencias" entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, Feijóo ha apelado a su decisión de no optar a la sucesión de Mariano Rajoy, por lo que, a su juicio, "no tendría sentido" decantarse un día antes de las votaciones porque su "preocupación" radica "el día después del congreso".

Pese que Feijóo no confirmará públicamente a qué candidato apoya, cargos del PPdeG próximos a él sí han reconocido públicamente su apuesta por Pablo Casado, como los presidentes del PP de A Coruña, Diego Calvo, y de Pontevedra, Alfonso Rueda, frente al respaldo a Soraya Sáenz de Santamaría de su homólogo por Ourense, José Manuel Baltar.

Frente a la neutralidad pública por la que ha optado la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia, su predecesor en ese cargo y actual portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, ha retuiteado la mañana de este viernes varios mensajes de Soraya Sáenz de Santamaría que incluyen extractos de vídeos de intervenciones suyas. Este jueves el senador por Ourense Avelino García Ferradal ya había vinculado a Barreiro con los apoyos a la exvicepresidenta.

