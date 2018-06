Feijóo renuncia a presentar su candidatura para suceder a Rajoy al frente del PP: "No puedo fallar a los gallegos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, renuncia a dar el salto a la política nacional. En una comparecencia ante su partido y en medio de una enorme expectación, Feijóo ha anunciado este lunes que finalmente no presentará su candidatura a presidir el PP y suceder así a Mariano Rajoy a pesar de liderar las quinielas de los últimos días y ser considerado como el sucesor natural del expresidente del Gobierno. "Sin haber completado mi compromiso no puedo fallar a los gallegos porque sería también fallarme a mí mismo", ha dicho.

"Se puede hacer política nacional desde Galicia y la voy a seguir haciendo", ha asegurado Feijóo, que no ha disimulado su emoción en muchos momentos de su discurso, sobre todo cuando ha hablado de su servicio a los gallegos. "Me comprometí con los gallegos hasta 2020, y ellos me respondieron con su voto mayoritario y una mayoría absoluta en España", ha dicho, antes de considerar que "no sería un buen mensaje que el PP abriera esta nueva etapa faltando a su palabra".

El anuncio de Feijóo llega pocas horas después de que cuatro miembros del partido se hayan postulado oficialmente como candidatos a liderar el PP. El último en confirmarlo era el exdirigente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo, que se sumaba a las decisiones anunciadas por el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, y la del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. Faltan por pronunciarse la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, que protagonizará la junta directiva regional de los populares castellano manchegos este martes a las 11.00 horas, y Soraya Sáenz de Santamaría que no tiene actos previstos.