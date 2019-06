Gabilondo: "Creíamos que Cs haría sorpaso al PP pero se lo ha hecho a sí mismo en la dirección de unirse a ellos y Vox"

Así se ha pronunciado, preguntado por los "pactos de las derechas", antes de entrar a Les Corts para asistir a la toma de posesión de Ximo Puig como presidente de la Generalitat Valenciana. Este sábado, José Luis Martínez-Almeida fue proclamado alcalde de Madrid con los votos de PP, Cs y Vox en el pleno de investidura de la nueva corporación.

Gabilondo ha señalado, en declaraciones a los medios, que en el caso de la Comunidad de Madrid "no se ha cerrado el proceso de la constitución de investidura" y que trabajan para que el "pacto de las derechas", "si es posible, se detenga", aunque cree que "hay un proceso muy consistente en el que el PP, Cs y Vox quieren trabajar juntos".

Sobre Ciudadanos, ha aseverado: "Creíamos que iba a hacer el sorpaso al PP pero finalmente se ha hecho un sorpaso a sí mismo en la dirección de unirse con ellos y con Vox. No me gusta que Vox esté en las instituciones, respeto a los que lo han votado pero me parece que su modelo de sociedad, de país, su modelo político, no coincide con lo que es bueno para Madrid ni para España".

En esta línea, ha señalado que a nivel municipal "los pactos son muy cruzados, muy diferentes, hay en distintas instancias soluciones diferentes", pero "todo lo que sea unir Vox con otros proyectos a mí no es le modelo que me gusta, me inquieta".

Por contra, ha puesto en valor el modelo del gobierno valenciano, que investirá al socialista Ximo Puig com presidente en el pacto del Botànic II junto a Compromís y Unides Podem. Gabilondo ha resaltado que cree en un "un modelo de sociedad de progreso, de reforma, de transformación social, de estar cerca de los problemas de los ciudadanos".

Ha manifestado que le "da mucha alegría estar en València y ver que eso está en un proyecto de gobierno que cuida también el medio ambiente, que se preocupa por la voz singular de la mujer en situaciones de violencia de género", ha subrayado.

Gabilondo ha lamentado que en Madrid "corren aires un poco distintos" porque "cuesta encontrar el espacio" aunque los socialistas hayan "ganado la selecciones para ese cambio que es necesario". A su juicio, el Botànic II "es el proyecto que verdaderamente transforma la sociedad, de generar prosperidad sin exclusiones".

Preguntado por si el modelo valenciano puede inspirar a otras regiones, ha indicado: "No necesitamos inspirarnos, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr la confianza, la mayoría, nosotros hemos ganado pero si otros logran la mayoría yo también tengo respeto democrático y no se trata de exportar modelos, simplemente digo que el modelo de Valencia en este momento me parece muy bueno para valencia y también muy bueno para España"