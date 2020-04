El Gobierno insiste en reclamar la aportación de los partidos y agentes sociales para diseñar una España en el "medio plazo"

Pedro Sánchez quiere contar con el resto de fuerzas políticas para la "reconstrucción" del país que se tendrá que poner en marcha cuando acabe la pandemia de la Covid-19. Ya les pidió el apoyo para los presupuestos que llevará al Congreso cuando todo pase, pero ahora Moncloa amplía el foco y reclama la connivencia de grupos políticos así como de organizaciones sindicales y empresariales para diseñar la España del "medio plazo" más allá de las primeras medidas económicas para hacer frente a la crisis que ha dejado el coronavirus.

La fórmula se ha calificado como 'Pactos de la Moncloa', en referencia al gran acuerdo suscrito en 1977 para hacer frente a la crisis económica en ese momento de transición a la democracia. "Necesitamos el concurso, el talento de todos los agentes políticos para ver cómo seguimos construyendo la España que queremos no solo en términos económicos sino en el abordaje de valores colectivos", ha expresado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha enfatizado la necesidad de "preservar aquellos que nos une", como la sanidad pública.

"Justamente queremos hacer una invitación a todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, empresariales, al talento, a los que pueden aportar su granito de arena en lo que va a ser un debate de reconstrucción del país, no solo en el corto sino también en el medio plazo", ha expresado Montero, que se ha referido a la necesidad de "diseñar" cuestiones como los derechos y las libertades o los servicios públicos. Así, la portavoz ha asegurado que no pretenden contar solo con las fuerzas políticas que facilitaron la formación del gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos sino ampliar el espectro a todos los demás. Pedro Sánchez aseguró a los presidentes autonómicos que contaba con ellos en ese desafío.

La propuesta parte de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha tendido la mano al Gobierno en la crisis del coronavirus. Sin embargo, el PP se ha desmarcado completamente del Ejecutivo de Sánchez, pese a que ha apoyado hasta ahora en el Congreso las iniciativas relacionadas con el estado de alarma. Para Pablo Casado, detrás de la apuesta por reeditar los Pactos de la Moncloa hay "un cambio de régimen encubierto".

La portavoz ha respondido a la crítica del PP de que no comparece en el Congreso. Montero le ha recordado que el presidente comparece cada quince días para solicitar la prórroga del estado de alarma y que debaten todos los grupos. No obstante, ha asegurado que si el Congreso o el Senado piden la presencia de algún miembro del Ejecutivo, acudirán. No obstante, PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la mesas del Congreso para frenar esas peticiones. En el Senado, el PSOE necesita al PNV.

También Vox se opone a un gran pacto de Estado. El líder de la formación de extrema derecha, Santiago Abascal, ni siquiera cogió el teléfono a Sánchez este fin de semana cuando el presidente contactó con todos los grupos para informales de la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril. De hecho, Vox lleva viarios días amenazndo al Gobierno con llevarle a los tribunales por la gestión del coronavirus al entender que han podido incurrir en "dejación de responsabilidades, imprudencia grave o, en su caso, delitos dolosos".

La portavoz del Gobierno ha asegurado que el Gobierno hace autocrítica, pero ha reconocido que no se puede juzgar la actuación pasada con los datos que se conocen actualmente. Así, ha admitido que si hubieran conocido el avance del virus, podrían haber llevado a cabo otros métodos de aprovisionamiento. "Fuimos uno de los países en primero sufrir esta situación. Otros pueden aprender, nos alegramos, ya pueden hacer acopio de material. Nosotros al ser de los primeros no pudimos", ha admitido Montero sobre las críticas por la falta de material de protección o de test de detección del virus.

Lo que no ha querido avanzar Montero es ninguna de las actuaciones que llevará a cabo el Gobierno en las próximas fechas, cuando se prevé que la curva de la enfermedad remita y, con ella, se puedan ir levantando algunas medidas del confinamiento. Ha asegurado que el Ejecutivo trabaja, a través de los técnicos científicos y sanitarios, en varios "escenarios" y que se comunicarán una vez se vayan tomando las decisiones para evitar la "especulación".