Última hora sobre el coronavirus en España y el mundo

El director regional de Europa de la OMS, Hans Kluge, ha alabado la labor “en primera línea” de los profesionales sanitarios españoles en la crisis del coronavirus: “Estoy profundamente impresionado por su heroísmo, por la solidaridad de los españoles y por la resolución del Gobierno”, ha dicho en su cuenta de Twitter este domingo por la tarde. “Optimismo cuidadoso como resultado de medidas audaces, enfoques innovadores y decisiones valientes”.

@WHO_Europe#COVID2019 Mission to Spain concluded yesterday: deeply impressed by heroism of frontline workers, solidarity of 🇪🇸people and inspiring resolve of Government. Careful optimism as result of bold measures, innovative approaches & courageous decisions @salvadorillapic.twitter.com/Mebmg4W8Ly