El Gobierno pide que las víctimas centren los actos del 17A y dice que "no ayudan" los reproches por los atentados

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha pedido este jueves a los independentistas que las víctimas del atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils centren el acto del primer aniversario que se celebra este viernes en la ciudad condal y ha dicho que "no ayuda" que algunos exmiembros del Gobierno catalán denuncien "falta de colaboración" por parte del Ejecutivo central.

Así lo ha expresado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha evaluado la carta que escribieron este miércoles los independentistas encarcelados en la que critican al Estado por su "falta de colaboración" con la Generalitat durante los atentados.

"Hoy justamente deberíamos estar más fuertes que nunca, el objetivo es que mañana las víctimas sientan nuestro calor. Creo sinceramente que esta carta no ayuda, pero no puedo administrar sus voluntades. No ayuda a que las víctimas sientan mañana ese calor y el compromiso desde las administraciones de un trabajo común", ha destacado Cunillera en relación a la misiva.

Ha asegurado que los ciudadanos "pueden tener la certeza" de la labor "decidida" del Gobierno en la lucha contra el terrorismo, y según ha dicho, el Ejecutivo está trabajando con el objetivo de la "seguridad, la tranquilidad y la colaboración".

ESPERA QUE NO SE REPITAN LOS ABUCHEOS AL REY

Por otra parte, Cunillera ha definido como "deplorables" los abucheos que sufrió el rey Felipe VI por parte de los indepedentistas en la manifestación de Barcelona tras los atentados del 17 de agosto, y ha asegurado que los soberanistas "no sacaron el beneficio que buscaban".

En este sentido, la delegada del Gobierno ha señalado que tiene "la esperanza de que todo el mundo haya aprendido la lección" y, tal y como ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, las administraciones se muestren unidas "en honor" a las víctimas.

Asimismo ha explicado que la delegación del Gobierno en Cataluña está trabajando en colaboración con el ayuntamiento de Barcelona, que es la administración que se encarga de los actos de homenaje del 17A, para que las víctimas "sientan el calor".