De Grandes admite que "hoy por hoy" no existe "consenso" para un debate entre Santamaría y Casado

Así lo ha asegurado De Grandes en una rueda de prensa en la sede del PP para presentar el programa del congreso y el lema del mismo: 'El futuro de España', acompañado de una encina. Según ha dicho, este árbol que representa la fuerza, los valores, los principios y resistencia de un partido "en constante crecimiento". Además, ha señalado que el viernes 20 el protagonista será Mariano Rajoy mientras que las votaciones y proclamación de su sucesor tendrá lugar al día siguiente.

De Grandes ha recalcado que desde el primer momento el partido estuvo "preparado" para la posible celebración de un debate en este proceso interno para elegir al sucesor de Rajoy e incluso llegó a hablar con una periodista para que ejerciera de moderadora y se diera señal a todos los medios desde la sede del PP. Sin embargo, ha dicho que, en la primera fase, plantear un debate a seis no tenía sentido porque era "una sucesión de intervenciones".

Después, cuando Santamaría y Casado pasaron el primer corte, ha reconocido que la candidatura del exvicesecretario de Comunicación registró una solicitud formal para que hubiera un 'cara a cara' antes del congreso. Se trata, ha dicho, de una "decisión política" porque no existe una "exigencia reglamentaria" de celebrar un debate de este tipo.

Por eso, ha asegurado que él dijo desde el primer momento que había que ver cuál era el "deseo" de los propios candidatos y "ponderar" la comisión organizadora si esa decisión es "beneficiosa o no para el partido". "Hoy por hoy no existe consenso entre los candidatos para celebrar ese debate", ha exclamado.

EL 'CARA A CARA' PUEDE HACER "DAÑO"

Además, el presidente del comité organizador ha indicado que estos días también le han llegado "imputs" de "personalidades" del partido "de un lado y de otro" que le dicen que "ese debate" puede hacerles "más daño que otra cosa". "Constato que no hay consenso entre las dos candidaturas para hacerlo", ha abundado.

Tras señalar que Casado tampoco ha vuelto a "reiterar" su petición de un debate, ha señalado que el próximo lunes se volverá a reunir la comisión organizadora y si no hay cambio de opinión, no se prevé que haya debate, dado que no podría producirse más allá del miércoles de la próxima semana.