Arrimadas pide a Igea que si pierde no critique al partido y este defiende abandonar "el frentismo" en el debate de primarias

"Paco, quiero que te comprometas a que, si no ganas, no criticarás al partido y no irás a los medios a decir que estamos muertos y que tenemos meningitis". Esa ha sido la exigencia fundamental de Inés Arrimadas a Francisco Igea en el segundo bloque del debate por el poder en Ciudadanos, celebrado en la sede del partido este miércoles. Igea, por contra, ha pedido que si él es el vencedor, Arrimadas le critique "sin parar".

El vicepresidente de Castilla y León ha lamentado la falta de autocrítica del partido tras el desastroso resultado de las elecciones del 10N. Según Arrimadas, ella se presenta ante un resultado malo que le decidió a "dar un paso al frente". "Lo fácil era quedarse detrás, muchos compañeros me pidieron que lo diera, tengo la misma ilusión que en 2010, tengo la experiencia, el equipo y las ganas, me he partido la cara por este partido. Si eres el ganador vas a tener todo mi apoyo, no iré a los medios a decir que el partido esta muerto", ha insistido Arrimadas, que también le ha reprochado que cuestione los resultados de las votaciones en el partido.

Igea le ha recordado que no es él quien cuestiona los resultados, sino "la Justicia", en referencia a los pucherazos de Murcia y Castilla y León, todo ello con varias interrupciones por parte de su rival, a quien ha recordado que "hay que saber escuchar" porque "es importante en el liderazgo". Además, ha pedido "empatía".

"Me presento por que no hacemos autocrítica, ni en estrategia, ni en organización. Mantenemos los mismos errores y los mismos equipos. Entonces ¿se equivocaron los votantes? No criticamos, presentamos una alternativa", ha afirmado.

"Paco hay una diferencia entre ser crítico y ser autodestructivo: mi metáfora es ser corredor de maratón y la tuya es que tenemos meningitis", ha afirmado la candidata oficialista. "Habrá descentralización, pero te tienes que comprometer", ha insistido. Para demostrar que a Arrimadas no le gusta la crítica, Igea le ha recordado que "ninguna de las siete personas"que criticó el pacto obligatorio con el PP tras las autonómicas está en su equipo.

Arrimadas presume de un partido con tres mujeres en los tres primeros puestos

"Mi equipo son todos los militantes" ha respondido ella, pero "hay que elegir una dirección". "Va a haber cambios" ha dicho Arrimadas, porque "el error de bajar a 10 diputados" se ha pagado "como ningún partido lo ha hecho".

Así, ha recordado la dimisión "del presidente, de secretario de organización y del secretario de organización". Además, ha mencionado "en la semana de la mujer" que aunque algunos partidos hablan de "portavozas y de miembras" , Ciudadanos contará con una presidenta, con una secretaria y con una portavoz "no por ser mujeres sino por su capacidad".

Igea ha contrarrestado el guiño de Arrimadas al feminismo asegurando que su lista tiene mayor proporción de mujeres y que su equipo está formado por personas de gran capacidad, con experiencia de gobierno, y que ha dejado "19 huecos" para los portavoces autonómicos, los portavoces en el Congreso y en el Parlamento Europeo. "Yo nunca dejaré de contar con nadie porque me haya llevado la contraria", ha retado.

Arrimadas, en su empeño por demostrar que su equipo está integrado por personas que han legitimado los militantes, que es lo que pide Igea, ha dicho que hay "personas que han ganado primarias" mientras que Igea ha contraatacado diciendo que "solo algunas" puesto que hay primarias "bajo investigación judicial".

Francisco Igea le ha recordado que la democracia no es decir que si no se elige lo que ella quiere no será presidenta y también ha comentado que la dimisión de Rivera “le honra” pero que Ciudadanos "no es el primer partido en el que dimite un presidente”. Nadie ha pasado de 57 a 10, lo normal es hacer eso", ha insistido.

El debate, moderado por el periodista Juan Fernández Miranda, redactor jefe de la sección de España del diario ABC, se ha iniciado algo más tarde de las nueve de la noche con el primero de los tres bloques temáticos a tratar, pactados por los equipos de Arrimadas e Igea: 'Retos para España', al que seguía 'Liderazgo y equipo de las candidaturas', y un último sobre 'Estrategia y Modelo de partido'.

Ya en ese primer bloque sobre 'Retos para España' ambos candidatos han aireado sus diferencias por los pactos que ha cerrado el partido con el PP como aliado preferente. Igea, que es vicepresidente de Castilla y León, ha reconocido que él no quería pactar con el PP y h a deslizado críticas a los acuerdos cerrado en Euskadi.

Igea: "Me pregunto si cuando sumábamos 180 escaños con el PSOE hicimos lo suficiente"

Arrimadas se ha mostrado molesta y le ha recordado que el acuerdo en Navarra "ha sido positivo", mientras recordaba que Sánchez rechazó todas las ofertas de pacto que le han hecho, entre ellas la vía de los 221. "Ciudadanos tiene que ser un partido útil," ha señalado Igea, que ha asegurado: "Me pregunto si cuando sumamos [con el PSOE] 180 escaños hicimos lo suficiente". "Fue una oportunidad histórica", ha añadido. "¿Por qué no tendimos la mano en otros sitios donde éramos decisivos? "se ha preguntado el rival de Arrimadas. "La política es el arte de buscar soluciones", ha defendido el líder de los críticos.

Más adelante han vuelto a chocar al reprocharle la portavoz parlamentaria que "hay que poner los intereses de España por encima de los intereses partidistas". "Podemos permanece en el frentismo o en la trinchera pero es bueno sentarse a dialogar", ha insistido Igea. "Ciudadanos es un partido que tiene que ser liberal, capaz de dejarse pelos en la gatera".

El rival de Arrimadas se ha mostrado partidario de variar esa estrategia de veto al PSOE y ha abogado por "no poner lineas rojas" a la hora de negociar acuerdos. "Hay que tender la mano.Necesitamos una España que se reúna no que se enfrente", ha zanjado.

Arrimadas, en su turno, se ha mostrado muy beligerante con los nacionalismos y aunque Igea ha compartido gran parte de su diagnóstico ha asegurado que "a los nacionalistas hay que plantarles cara pero sin caer en sus mismas artimañas".

Ambos aspirantes a presidir Ciudadanos ha confrontado sus ideas en una sala sin público, pese a que el debate está dirigido a la militancia. Éstos han tenido que seguirlo por la web del partido en donde se ha retransmitido en directo. El partido tampoco ha hecho una convocatoria a la prensa.

Horas antes de que comenzara, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, restaba importancia a esta circunstancia asegurando que " no es relevante que haya o no militantes en el plató".

El tercer aspirante en estas primarias, Ximo Aparici, de la candidatura denominada Centra2, ha elevado un escrito al Comité de Garantías protestando por que los dos aspirantes han rechazado su participación en el debate. Además, ha denunciado que utilizar los "canales oficiales" del partido para retransmitir por streaming el debate, vulnera los Estatutos de Ciudadanos, por lo que ha amenazado con impugnar las primarias.