Tenso encuentro entre Arrimadas e Igea en Valladolid: "Que la militancia decida y no nos repartamos ahí en un despacho"

La candidata oficial de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder del sector crítico, Francisco Igea, han protagonizado un tenso encuentro este lunes en Valladolid, durante un desayuno del Diario de Valladolid-El Mundo en el que ha participado Arrimadas y al que ha asistido Igea.

Al finalizar el acto, ambos han mantenido una breve conversación trufada de reproches, en la que Arrimadas ha asegurado que habían hablado "muchas veces en privado" y que tiene las llamadas, mientras que Igea le ha espetado que si ella quiere, las hace "públicas". La candidata ha propuesto debatir en un "coloquio" y no "repartir en un despacho" e Igea ha precisado que ni quiere un despacho ni entrar en la nueva ejecutiva. Arrimadas ha intentado cerrar el intercambio de reproches ofreciendo ese debate cuando presente esa candidatura "y que sean los militantes los que decidan", además de agradecer su trabajo como vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

La conversación, ante una nube de cámaras y periodistas, ha sido así:

Después, Igea ha atendido a la prensa y ha dicho sobre su posible candidatura que van a esperar a que este lunes se reúna la gestora, que tiene que decidir "cómo publica los datos de las votaciones de las enmiendas", porque quiere saber los resultados y que es lo que han dicho los militantes". "A pesar de que algunos digan que uno se quiere reunir en un despacho para pactar cosas a escondidas", ha señalado en referencia a la conversación pública que había mantenido minutos antes con Inés Arrimadas.

Igea ha pedido "transparencia" y saber "si la gestora va a mantener el mismo sistema de voto" y si va a dar opción a poner urnas en todas las provincias o no para evitar a entrar en el "ridículo" y el bochorno del pasado fin de semana, cuando se tuvo que paralizar la elección de compromisarios por el fallo del voto telemático.

"Creemos que los militantes querían vernos dialogar, pero no a oscuras, no en un despacho", ha afirmado. También pretende saber su la gestora aclare si la enmienda a la totalidad que proponen los críticos se va a llevar al Congreso de Ciudadanos y la ha vinculado la decisión de presentar candidatura.

Sobre la conversación con Arrimadas, ha reiterado que está dispuesto a hacer públicos todos los whatsapp que han intercambiado. En cuando a la reunión de "dos horas" aludida por Arrimadas, ha subrayado que "duró una hora" y fue entre una persona de su equipo y José María Espejo, "hace semanas". Por ello ha asegurado que Arrimadas tiene su "autorización expresa" para hacer públicas "todas las conversaciones en su integridad".

También ha lamentado las "críticas personales" que ha hecho Arrimadas sobre él durante el encuentro informativo. "Nosotros no haremos descalificaciones personales cuando hablemos de un documento o de una estrategia, hablamos de política y no de lo personal, es junto lo que no quieren los militantes de nuestro partido". Francisco Igea ha adelantado que está "a un día de la decisión" de presentar su candidatura.