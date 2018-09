Los diputados del PP Jesús Posada y José Ignacio Llorens votan en contra de exhumar los restos de Franco "por error"

Dos diputados del Partido Popular, Jesús Posada y José Ignacio Llorens, se han desligado del resto del grupo y han votado en contra de la convalidación del decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Fuentes del grupo parlamentario dicen que ha sido "por error".

Pese a ello, el Congreso ha aprobado el decreto ley con la abstención del resto del grupo del PP y Ciudadanos: en total, 172 votos a favor y 164 abstenciones, además de los 2 'noes'. El PP había anunciado su abstención antes del debate y este jueves la reiteró en el Pleno el exministro y diputado Jorge Fernández Díaz. "La forma no es un trámite que hay que cumplir, es una garantía de democracia", dijo sobre los reales decretos aprobados en los primeros meses. También afeó que otros gobiernos socialistas no tomaran estas medidas antes: "No todos somos iguales y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura".

Los diputados que han votado 'no' "por error" son Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados entre 2011 y 2016, y diputado por Soria desde hace más de veinte años (su primera legislatura fue en 1993). El otro es José Ignacio Llorens, diputado por Lleida y parlamentario en ocho legislaturas: la II, III, V, VI, VII, IX, X y XII.