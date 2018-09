La vicepresidenta defiende en el Congreso la exhumación de Franco: "Saquemos a nuestro país de la vergüenza"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves ante el Congreso la convalidación del decreto ley para modificar la Ley de Memoria Histórica y exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos: "No habrá concordia sin resolución democrática de lo que ha sido injusto durante 40 años".

"Llevamos mucho retraso para normalizar una situación que ninguna democracia madura y larga en el tiempo como la nuestra habría requerido para no tener una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de estado y en un lugar en el que puede ser exaltado", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno en su primera intervención del debate.

Calvo ha argumentado que la exhumación debe realizarse por "razones éticas desde los valores democráticos" y el retraso desde la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "es insostenible": "Lo queremos hacer con las garantías propias de un estado de Derecho, que dan las garantías a los afectados, el respeto a los restos mortales que se han de trasladar pero sobre todo el respeto a las víctimas y particularmente a las miles de víctimas que tenemos aún sin identificar en fosas comunes con un agravio rotundo a sus familias". Por ello, ha pedido sacar al país "de esta vergüenza". "No hay respeto, no hay honra, no puede haber concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas", ha rematado.

"El Gobierno ha equivocado el instrumento elegido"

La siguiente en tomar la palabra ha sido Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria (Grupo Mixto), que ha criticado las "prioridades" en materia de memoria histórica del Ejecutivo socialista: "Todavía queda gente en cunetas y no estamos priorizando eso. Nietos o hijos que todavía viven pueden recuperar a sus padres". Por su parte, Isidro Martínez Oblanca (Foro) ha dicho a la vicepresidenta, Carmen Calvo, que no cuente con su aval "para esta escalada de dislates que espero que pronto la sofoquen unas elecciones generales que se lleven por delante a los responsables".

Desde UPN, Salvador Armendariz ha lamentado que el Ejecutivo haya utilizado la fórmula del decreto ley para realizar la exhumación: "El Gobierno ha perdido muchas razones que tuviera al equivocar el instrumento normativo elegido. No ha sido urgente en 23 años de gobiernos socialistas menos va a ser en 43 años de democracia. Con solo leer el decreto se desmontan los argumentos".

El diputado de ERC, Joan Tardá, ha comenzado su intervención remarcando su "confianza" en la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Eso sí, recordó que su antecesora en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró en un acto en 2004 que el Gobierno anularía "la sentencia de Lluis Companys y de todos los demócratas caídos bajo la barbarie de la dictadura". "En el año 2018 estamos igual, tenemos el pasado que tenemos", ha lamentado.

"Esperamos mucho de su compromiso", ha apelado a Calvo, a quien ha recordado que se comprometió a que durante el trámite parlamentario procederían "a trabajar para conseguir la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas". Aquí ha recordado que el Parlament de Catalunya ya hizo lo propio por unanimidad, "con los votos a favor de PP y Ciudadanos". Así, ha explicado cuáles son los "objetivos" de ERC en un decálogo, en el que destacan propuestas como el reconocimiento jurídico de las víctimas o la asunción de responsabilidad de Estado para llevar a cabo las políticas de exhumación de fosas o un estudio sobre la violencia política durante la Transición.

"La cortina de humo de Franco no tapa su incapacidad"

José Manuel Villegas ha tomado la palabra por parte de Ciudadanos para justificar su abstención argumentando que se trata de una solución "insuficiente" con un instrumento "inadecuado" porque desenterrar el cadáver de Franco "no es prioritario ni urgente para la mayoría de los españoles". "Quien tiene una necesidad urgente es Pedro Sánchez. Tiene la necesidad urgente de lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas de su gobierno".

El dirigente de Ciudadanos se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, le voy a dar una mala noticia: la cortina de humo del cadáver de franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia".

Unidos Podemos: "Ya era hora"

"Ya era hora", han sido las palabras de la intervención de Eva García Sempere, parlamentaria de Unidos Podemos, que celebró la aprobación del decreto, pero apuntó que el voto a favor de su grupo parlamentario "no es un cheque blanco". "Exhumar a Franco es necesario, pero les urgimos a enterrar el franquismo", espetó la diputada, que lamentó: "Este decreto no resuelve. Piden exhumar a Franco porque no fue un caído, y eso es una barbaridad". Así, relacionó algunos de los aspectos que "faltan" en el texto sometido a votación. "Debería dejar claro que el Valle sí se toca, se desacraliza y se resignifica", ha zanjado. Desde el mismo grupo, Antón Gómez Reino ha zanjado: "Cuando decimos 'fascismo nunca más' decimos 'verdad justicia y reparación'".

Adriana Lastra ha sido la encargada de responder a todos los grupos parlamentarios. La dirigente socialista ha reprochado a las formaciones contrarias que se amparen en el decreto ley "como excusa" y, dirigiéndose a Ciudadanos -que se abstendrá-, les ha pedido que "no se abstengan de la democracia". A Pablo Casado, líder del PP, le ha preguntado si considera que la gente de su generación es contraria a la exhumación: "¿Usted piensa que la gente de nuestra generación no está de acuerdo con esta posición? ¿Ustedes piensan que no se puede hablar de esto por la concordia? No nos hablen de concordia con la dictadura o con el fascismo. Entre españoles sí".