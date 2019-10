Junta Electoral dominicana ordena auditoría a primarias que reclama Fernández

La Junta Central Electoral (JCE) dominicana aprobó este lunes la realización de una auditoría al sistema de voto automatizado que se utilizó en las primarias simultáneas del 6 de octubre pasado, cuestionadas seriamente por el expresidente del país Leonel Fernández.

El pleno del organismo dispuso, según un documento colgado en su página web, que esa auditoría la realice una empresa de "renombre y crédito internacional" con experiencia en el área electoral y que su contratación se ejecute bajo un "procedimiento de urgencia".

De esta manera, la JCE ordena realizar la petición clave que reclama Fernández, quien ha exigido la realización de una auditoría a todo el sistema de votación automatizado utilizado en las primarias, al denunciar que fue víctima de un supuesto fraude en su condición de precandidato presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Fernández, que de acuerdo a la JCE perdió las primarias ante el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, denunció este lunes que un 'hacker' de nacionalidad india supuestamente manipuló los resultados de las votaciones para favorecer a su rival.

La información de la JCE establece que ese examen forense incluirá el secreto del voto y su no trazabilidad; verificar que no exista una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso y comprobar que en la información registrada en las bases de datos y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante.

La auditoría, asimismo, deberá comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de "correlacionar" el voto y el votante en la base de datos; verificará la integridad de los datos y objetos de la base de datos y certificará que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el comprobante de votación.

Otros de los puntos que se auditarán será certificar que lo impreso es exactamente lo registrado; que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos (consolidación en acta de votación) y que la relación de votación transmitida es exactamente la relación de votación recibida.

También, se certificará que la consolidación de los votos transmitidos es exactamente la consolidación de los votos recibidos; será hará un análisis a las bases de datos de la unidad de votación automatizada y los servidores centrales.

La decisión de la JCE también dispone que la auditoría verifique el trabajo fuera de línea; certifique que durante el proceso de votación el sistema funcionó operativamente sin conexión de las redes y un análisis al programa fuente (código fuente) contrastado con el programa objeto de la unidad de votación automatizada.