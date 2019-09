En Marea apura las últimas horas para conseguir una candidatura gallega única

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha incidido este lunes que todavía queda tiempo para articular una candidatura gallega para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre en la que participen todas las fuerzas que creen en la soberanía de Galicia.

En rueda de prensa y a escasas horas de que cierre el plazo para inscribir las coaliciones, Villares ha insistido en hacer una “llamada a la ilusión” para constituir una “candidatura gallega única” de la que formen parte En Marea, Anova, Compromiso por Galicia y el BNG.

Sin embargo, el BNG ya presentó sus listas para concurrir en solitario a los comicios estatales y Anova actualmente está negociando de nuevo con Unidas Podemos.

Para Villares, no obstante, aún queda tiempo para “sumar fuerzas en clave de un espacio gallego y progresista” porque el no hacerlo podría significar que Galicia no cuente con representación propia.

“Esa suma podría ser multiplicadora”, ha insistido Villares para quien ninguna fuerza debería pensar que “puede abarcar la totalidad” del espacio soberanista en Galicia.

“Nadie comprendería que alguien se quedase fuera y pusiera en riesgo la representación de una agenda gallega”, ha reiterado el líder de En Marea.