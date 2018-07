Pedro Sánchez se gana el apoyo de ERC a la renovación de RTVE por permitir a Quim Torra "hablar de todo" en Moncloa

La primera comparecencia de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, en el Congreso tenía una especial relevancia: de lo que dijera dependía el posible apoyo de ERC a la renovación de RTVE que ha impulsado Pedro Sánchez y que se le había complicado con la aritmética parlamentaria. Las palabras de Batet han convencido a ERC para cambiar el sentido de su voto en el Pleno de esta tarde porque ha repetido el gesto de la vicepresidenta que abrió esa puerta al asegurar que Pedro Sánchez y Quim Torra podrán "exponer lo que consideren pertinente" en su reunión del próximo lunes.

ERC reclamaba como condición para apoyar la propuesta de PSOE, Unidos Podemos y PNV para RTVE que el Gobierno incluyera en el orden del día de la reunión del presidente con el jefe del Govern la posibilidad de celebrar un referéndum en Catalunya. A falta de que Batet cierre los flecos con Elsa Artadi esta tarde, la ministra ya ha hecho un guiño: "Asumimos no solo necesidad sino el derecho de los presidentes de exponer lo que consideren pertinente".

No obstante, el Gobierno se cierra en banda a la celebración de un referéndum por la independencia: "La reunión del lunes marcará la apertura de un proceso de renovación del diálogo", ha expresado la ministra. El Gobierno planteará que se retome el trabajo en la comisión bilateral, medidas en materia de financiación o la revisión de recursos que Rajoy llevó al Tribunal Constitucional contra leyes del Parlament.

"Con el restablecimiento de la legalidad no hace desaparecer el problema político. Es una realidad que exige una respuesta", ha reconocido la ministra.

Tras las palabras de Batet, ERC ha concluido cambiar su abstención a un apoyo de la candidatura presentada por PSOE, Unidos Podemos y PNV para la renovación de RTVE: "Celebramos que el lunes próximo en la reunión de Sánchez y Torra se permita hablar de todo, también del referéndum", ha zanjado en su intervención: "Si normalizamos el diálogo estaremos haciendo el surco para que se pueda negociar y encontrar un acuerdo".

El portavoz de PDeCAT en la comisión, Jordi Xuclà, le ha pedido "diálogo para concertar o para discrepar, diálogo sin límites ni condiciones" y ha recordado la expresión "sin cortapisas" que utilizó la vicepresidenta, Carmen Calvo, este martes. Xuclà ha advertido, no obstante, de que "muchos ciudadanos de Catalunya han perdido la confianza en la capacidad del Gobierno español a la necesidad de dar una respuesta política a la demanda de la mayoría absoluta del Parlament". También ha sugerido que los socialistas apuesten, como en el pasado hizo el PSC, por la "ley de claridad" de Canadá.

Mientras se desarrollaba la comisión de la que dependía el apoyo de ERC al Gobierno, el PP daba un portazo a las conversaciones que hasta ese momento había mantenido con el PSOE. Reclamaba a los socialistas seis asientos en el consejo de administración de la corporación que eran inasumibles para el grupo que pilota Adriana Lastra.

Quiero anunciarles que nosotros no estamos dispuestos a permitir que Pedro Sánchez asalte la televisión pública para que no se publiquen los pagos que tiene que dar a sus socios y controle la información y por ello, no vamos a estar en #RTVE pic.twitter.com/pon6sKliwW — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 4 de julio de 2018

En su discurso inicial, Batet ha asegurado que la Política Territorial del Gobierno "será proactiva" y no se limitará a la "mera defensa" de la Constitución, como a su juicio hizo el Gobierno de Mariano Rajoy.

"La política territorial no puede ser solo reactiva o aportar una posición meramente defensiva", ha expresado Batet al inicio de su intervención en la que ha aseverado que es una labor que "no se limita a cumplir y hacer cumplir la Constitución" sino que, según ha explicado, el Gobierno dispone "de margen" dentro de lo que establece en marco constitucional. Igualmente, ha asegurado que la defensa de la Constitución no se puede "confundir" con defender unas u otras opciones políticas.

Batet ha prometido el refuerzo del autogobierno y trabajar por una rebaja de la "conflictividad" entre el Estado y las comunidades autónomas. Una de las medidas que pretende llevar a cabo desde su departamento es la revisión de los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por parte del anterior Ejecutivo contra leyes de las comunidades, y viceversa.

Los conflictos planteados ante el Tribunal Constitucional se han elevado a 232", ha enumerado sobre la primera legislatura de Rajoy. La cifra "dobla" los 105 del último Gobierno socialista. Batet ha prometido acabar con esa "visión regresiva y a veces coercitiva" de la relación entre administraciones. "Consideramos que podemos iniciar un negociación con cada comunidad afectada para reducir la conflictividad", ha dicho.