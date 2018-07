El Gobierno, ante la condición de ERC para votar la renovación de RTVE: "Diálogo sin cortapisas" dentro de la Constitución

El Gobierno ofrece a los independentistas diálogo "sin cortapisas", pero dentro de la Constitución como forma para abordar el conflicto territorial. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha tratado de limar asperezas en el Congreso con los independentistas, que le exigen diálogo "sin renuncias" para apoyar medidas como la renovación de RTVE. Calvo ha defendido que Quim Torra puede plantear el referéndum en su reunión con Pedro Sánchez, pero ha dejado claro que el Gobierno no lo aceptará.

"Nos disponemos a intensificar un diálogo abierto, franco, democrático y sin cortapisas", ha ofrecido Calvo en un momento en el que ERC le reclama "diálogo sin renuncias ni condiciones previas" como exigencia para apoyar las iniciativas del Gobierno, incluida la renovación de RTVE.

El Ejecutivo enmarca dentro de la legalidad vigente los límites a ese diálogo. "Mantendremos diálogo, franco y respetuoso con todos y lo haremos con Catalunya no vamos a eludir la responsabilidad. Queremos que ese respeto sea compartido", ha avisado Calvo en referencia a la reunión que mantendrán Pedro Sánchez y Quim Torra el próximo lunes.

De hecho, la vicepresidenta ha invitado a que el presidente catalán acuda a Moncloa con la "libertad" de plantear cualquier iniciativa que sirva para "ayudar" a solucionar el "problema" de Catalunya, aunque ha dejado claro que el Ejecutivo no lo aceptará. Calvo ha insistido en que para que "un buen pacto es aquel en el que todos salen medio contentos y medio tristes" pero que se puede cumplir por ambas partes.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, que ha condicionado su apoyo al decreto para la renovación de RTVE a que el Gobierno haga un gesto hacia el diálogo "sin renuncias ni condiciones" ha recibido bien el ofrecimiento de Calvo, pero le ha pedido en su primera intervención que aclare si "sin cortapisas" significa lo mismo que "sin renuncias ni condiciones", que es lo que reclama su formación: "Sé que usted no quiere engañar a los suyos, pero entienda que yo no quiero engañar a los míos".

Tardà ha comenzado recordándole a la vicepresidenta que ERC en el pasado apoyó al PSOE incluso con "una pinza en la nariz". "Eso le colocaba en una posición muy cómoda porque la derecha es tan intolerante que las izquierdas no teníamos otra opción que votar al PSOE aun cuando a veces la iniciativa era poco ambiciosa -ha continuado Tardà, que ha anunciado su respaldo a iniciativas sociales o de defensa de los derechos civiles, como la derogación de la ley mordaza-; pero no pueden abusar de esa situación cómoda".

"Libertad" para que Torra plantee un referéndum

La advertencia de ERC es que su respaldo a otro tipo de medidas, como la renovación de RTVE pasa por que el Gobierno se muestre dispuesto a hablar sobre todo, incluida la posibilidad de celebrar un referéndum por la independencia de Catalunya: "Entendemos que legalmente no hay nada que impida dialogar e implica asumir la realidad. Si no se asume esta realidad el diálogo nacerá muerto", ha avisado el portavoz de ERC, que ha pedido al Gobierno hablar del referéndum con el compromiso de que los independentistas analizarán la propuesta de Sánchez de volver al Estatut y estudiarán la reforma constitucional.

Calvo ha respondido al portavoz de ERC que el diálogo tendrá "libertad". Así, ha asegurado que Quim Torra podrá plantear a Pedro Sánchez en su reunión del próximo lunes un referéndum, pero que el Gobierno no lo aceptará. "El derecho a la autodeterminación no existe en nuestra Constitución, pero sí podemos hablar con el president Torra -ha expresado-. Faltaría más que no tuviera libertad el president Torra para hablar con el presidente de todos los españoles de lo que él considere oportuno". Calvo ha recordado que Torra es el presidente "de un Gobierno que de momento no ha cometido ni una sola ilegalidad".

También el término "sin cortapisas" ha caído bien, de entrada, en el PDeCAT: "Este es un gobierno de base parlamentaria y ha de ser viable los dos años que restan, pero es indispensable concertar y ayer fue un mal inicio y no era un ensayo general", le ha dicho el portavoz, Jordi Xuclà. Plantean medidas de desescalar pero también para dialogar sin límites. Ha usado la palabra cortapisas, me parece muy acertado", ha dicho en su primer turno de intervención.

Ciudadanos ha cuestionado ese mensaje de la vicepresidenta socialistas: "Tardà necesita que se lo aclare. Yo también lo necesito. Necesitamos saber si está su Gobierno dispuesto a hablar con el señor Torra de un referéndum. Responder a esto es fundamental. Le pido un sí o un no", ha aseverado el portavoz, Juan Carlos Girauta.

En la misma línea se ha pronunciado el PP, que ha reprochado al Gobierno que haya tratado de desbloquear la renovación de RTVE a través de un decreto. "Una de las candidatas aparentemente propuestas confirmaba que le correspondía a Podemos el nombramiento del presidente. No entiendo entonces el discurso de despolitización que han hecho", le ha reprochado el portavoz conservador, Francisco Martínez.

Tanto PP como Ciudadanos han recriminado al Gobierno que haya cambiado su intención inicial de adelantar las elecciones y pretenda ahora acabar la legislatura: "¿Acaso mintió el señor Sánchez en el debate de investidura? ¿Convocarán elecciones anticipadas tal y como prometió?", le ha preguntado Martínez. Calvo no ha contestado, pero sí ha utilizado varios minutos a defender la legitimidad con la que Sánchez llegó a Moncloa.