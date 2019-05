Monasterio: En los folletos de talleres de colegios se hablaba de zoofilia

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este jueves que en los folletos de los talleres que se imparten en los colegios de la región se enumeraban "todos los tipos de prácticas sexuales, y entre otros, se hablaba de parafilia y de zoofilia".

En declaraciones a Antena 3, Monasterio ha opinado que esta es "una muestra más de que se están dando contenidos que no tienen ningún sentido" a edades tempranas.

En la Comunidad de Madrid, ha explicado la candidata de Vox, se han aprobado "una serie de leyes ideológicas por parte del PP", que permiten que entren en los colegios "talleres y asociaciones, que no tienen ninguna acreditación, que no son profesores y que no están autorizados por el Ministerio de Educación a entrar".

"Nadie sabe quienes son los que componen estos talleres que dan determinados contenidos a nuestros niños, sin que los padres sepan qué se les va a dar", ha indicado.

En estos talleres, según Monasterio, se hablaba de identidad de género y se les hacían unos juegos de rol a los niños, que consistían en que una niña jugara a ser niño durante todo el día o que el niño jugara a ser niña o a ser transexual o intersexual en edades muy tempranas, cuando, en su opinión, "los niños no tienen que estar a eso".

"Tenemos que enseñar a los niños a respetar a todos, tenemos que enseñar a los niños la verdadera igualdad, tenemos que enseñar a nuestros niños valores cívicos universales", ha recalcado.

Sin embargo, ha apuntado, los padres tienen que saber si algunos talleres van a entrar en los colegios para decidir si quieren que sus hijos vayan o no.

La candidata de Vox ha defendido el "sentido común" y la libertad de los padres para que "quien quiera que a sus hijos se les den determinados contenidos, que lleve a su hijo a esos colegios y quien no quiera, que no los lleve".

"Lo que no puede hacer el PP es imponer en todos los colegios una misma doctrina o una determinada ideología", ha insistido Monasterio, quien ha reivindicado "la libertad de los padres para elegir colegio sin que a todos les ofrezca el mismo menú".