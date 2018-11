PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía destacan el juicio Chaves y Griñan por el caso ERE

Los candidatos del PP, Ciudadanos y de Adelante Andalucía han criticado que los presidentes socialistas andaluces durante 23 años están sentados en el banquillo por el caso ERE, y la candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, ha defendido que en sus cinco años de gobierno no le han encontrado "ninguna mancha".

Esta acusación y defensa se ha producido durante el tercer bloque del debate que mantienen en Canal Sur TV los candidatos del PSOE, PP, Adelante Andalucía y Ciudadanos, dedicado a la transparencia y confianza en la vida pública.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha reiterado, por su parte, que "arrancaron" al PSOE en el pacto de investidura de la anterior legislatura que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaran sus escaños, a la vez que le ha dicho a Juanma Moreno, del PP, que también "tiene lo suyo" con la corrupción.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha atribuido el caso ERE a un "robo" a los andaluces para que el PSOE permaneciera en el poder y el PP ha reprochado a los socialistas la "impunidad" en la comunidad y que en 2016 pidieran el archivo de este caso que se está enjuiciando en la Audiencia de Sevilla, con 21 ex altos cargos acusados.

Díaz ha reiterado que su gobierno es el que tiene más controles para evitar la corrupción y que en los cinco años les han buscado casos por todas las vías pero no lo han encontrado porque "no los hay".

En este bloque dedicado a la transparencia y confianza en la vida pública, Marín ha anunciado que está dispuesto a pactar con el PP si logran mayoría absoluta porque, en caso contrario, los andaluces "no nos lo perdonarían", y ha afirmado que no apoyará a Díaz para que sea presidenta.

La candidata socialista ha preguntado en varias ocasiones a ambos dirigentes si, en caso de no tener diputados para gobernar, bloquearán la formación del gobierno, a lo que no han contestado, y ha dicho que se enfrenta a un bloque de izquierda que no la quiere como presidenta y a un bloque de derecha que se "pelea y bloquea".

Rodríguez ha reprochado al gobierno socialista que no han apoyado las medidas "claras y abiertas" de transparencia y a los tres candidatos que no respaldaran la oficina anticorrupción ni las dietas de los parlamentarios, que ha calificado como "sobresueldos en B".

Moreno ha insistido en que han sido los únicos que han querido investigar los casos de corrupción de Andalucía para recuperar los 800 millones de euros que, a su juicio, se han empleado de forma inadecuada en los ERE, y ha recordado el dinero público de los parados gastados en "puticlub".