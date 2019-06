El PP de Murcia condena "los insultos" de Vox a la ministra de Justicia

El portavoz parlamentario del PP en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín Segado, ha condenado este lunes "los insultos" de su homólogo de Vox, Juan José Liarte, contra la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a quien llamó "p***" y "tiparraca" .

"Condenamos todo tipo de insultos y de expresiones que se hagan en este contexto y no se puede hacer este tipo de valoraciones", ha declarado Segado a la prensa tras ser recibido por el presidente de la Cámara autonómica, Alberto Castillo, en la segunda jornada de la ronda de consultas con los grupos para designar a un candidato a la presidencia de la Comunidad.

El portavoz parlamentario del PP ha manifestado que en política "no se debe hacer este tipo de declaraciones o manifestaciones", y ha subrayado que su partido no está "en absoluto de acuerdo" con las expresiones de Liarte.

"En política debemos ser ejemplares, no sólo con nuestras declaraciones, sino también con nuestras expresiones y que sea en su página personal (de Facebook) no justifica que se haga ese tipo de manifestaciones que no deben hacerse", ha señalado.

Ha añadido que su partido seguirá negociando con Vox una mayoría que posibilite la investidura, junto a Cs, del candidato popular a la presidencia regional, Fernando López Miras.