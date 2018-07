El PP ve "muy acertado" el discurso de Casado sobre inmigración aunque desconoce de dónde salieron los datos

El PP no solo respalda las declaraciones de su presidente, Pablo Casado, asegurando que "no hay papeles" para los "millones" de inmigrantes africanos que tratan de llegar a España, sino que considera que hizo bien al radicalizar su discurso. "Estuvo muy acertado en sus declaraciones", ha asegurado el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, en relación a las palabras pronunciadas por el líder de los populares ayer, en un acto de partido en Ávila.

No obstante, el número dos del PP no ha concretado de dónde obtuvo Casado esas cifras al hablar de ese "millón" de migrantes. Preguntado al respecto, García Egea ha asegurado que "recabará información" al respecto, aunque ha apuntado a que hay "ONG y organizaciones humanitarias" que dan "números similares". No ha concretado cuáles son esos números ni ha dado el nombre de esas asociaciones.

Consultadas por eldiario.es, fuentes de la dirección del partido se han remitido a unas declaraciones que realizó en junio el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que aseguró que "decenas de millones" de migrantes africanos podrían llegar a territorio europeo si la UE no toma medidas para combatir esos flujos.

Durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Dirección de Pablo Casado, García Egea ha condenado "de forma firme" la situación por la que atraviesan los policías y guardias civiles en las fronteras españolas y ha considerado que quien tiene la culpa de la situación son "las mafias". "Las víctimas son los inmigrantes", ha dicho. "La inmigración debe ser legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo" ha añadido. Ante la crisis migratoria, García Egel ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska.

El secretario general del PP ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Comité de Dirección del partido que ha tenido lugar este lunes en la sede nacional de los populares de la calle de Génova de Madrid. Se trata de la primera reunión de la cúpula de la formación conservadora después de que el jueves Casado anunciará la composición de la nueva estructura del partido.