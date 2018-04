PP señala donaciones y gasto electoral de IU sin justificar, que alega que los corrigió ante el Tribunal de Cuentas

El PP en el Senado ha sacado a relucir este jueves en la comisión de investigación de la financiación de los partidos supuestas irregularidades de Izquierda Unida (IU) a la que ha acusado de tener donaciones sin justificar en sus cuentas así como de registrar un gasto electoral en 2015 sin consolidar, cuando se integró en distintas coaliciones.

Ante esto, el compareciente, el responsable de cuentas de la federación, Ismael González, ha respondido que enviaron las correspondientes alegaciones al Tribunal de Cuentas y éste órgano las aceptó sin que se procediera a sancionar a la coalición.

"Aquí no se sanciona a nadie, al menos hasta hoy, o sea que ese no es un argumento de defensa", ha asegurado el portavoz del PP en la comisión, Luis Aznar, quien se ha mostrado escéptico ante las explicaciones de González sobre el gasto electoral.

COALICIONES ELECTORALES

"Mientras no se demuestre lo contrario tienen irregularmente financiadas cantidades 1,5 millones empleadas en gasto electoral", ha subrayado Aznar, en referencia a las coaliciones en las que participó IU en Aragón, Navarra y a nivel estatal. El PP se apoya en el informe del Tribunal de Cuentas de 2015 que desaprobó las cuentas de IU.

Gónzalez ha rechazado de plano que se trate de financiación irregular, ha asegurado que IU ha hecho alegaciones al órgano fiscalizador y ha introducido los cambios sugeridos por éste. "Está todo aclarado en el Tribunal de Cuentas, tuvimos un retraso en la consolidación del gasto de las coaliciones, pero hemos rectificado y hemos hecho alegaciones", ha defendido.

Durante su intervención, el compareciente ha explicado que muchas de los fallos detectados en IU tienen su origen en la propia estructura de la coalición. El hecho de ser una federación de partidos que cuenta con numerosas organizaciones que tienen cuerpo jurídico propio dificulta la labor de fiscalización, según ha apuntado González.

"No es excusa que son muchos, diversos y dispersos", ha replicado el senador del PP, sugiriendo que bajo esta excusa IU "tiene más facilidad para ocultar la procedencia del dinero". "No me vale esa disculpa", ha recalcado.

300.000 EUROS DE DONACIONES

El titular del PP en la comisión ha puesto el acento en los 300.000 euros en concepto de donaciones que observa el Tribunal de Cuentas, de los cuales la mayoría se registraron en la federación de Madrid."¿Quiénes son los donantes y dónde esta la lista?", ha reiterado Aznar.

El responsable de finanzas de IU ha contestado que la organización federal se ha desvinculado totalmente de la federación de Madrid, y ha recordado que tras el escándalo de las tarjetas 'black', que se usaban en el seno del consejo de administración de Cajamadrid, IU apartó a sus miembros implicados.

González se ha mostrado "orgulloso" de que su organización haya actuado de "forma inmediata" cuando ha habido sospecha sobre alguno de sus miembros. Y ha defendido que IU en la Comunidad de Madrid no tiene problemas con donaciones, ni vínculos con empresas.

MENSAJE A ALBERTO GARZÓN

En el cierre de su intervención, el representante del PP ha lanzado un mensaje al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, al que ha acusado de dar "lecciones de democracia y transparencia" al resto de formaciones políticas.

Así, Aznar le ha recomendado a Garzón que hable "con mucha más humildad, hasta que tenga ordenada su casa". "Tendrán voluntad pero hasta el momento el Tribunal de Cuentas dice que no la tienen", ha argumentado el portavoz del PP.

El responsable de las cuentas de IU ha estado arropado por la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Senado Vanessa Angustia, que le ha acompañado hasta la sala si bien no ha participado en la comisión para poner de manifiesto el uso partidista que, a su juicio, hace el PP de este espacio. Los 'populares' actúan en solitario tras el boicot continuado de la oposición que acusa al PP de usar el Senado para contraprogramar la comisión del Congreso sobre su supuesta financiación irregular.