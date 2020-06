El PP responde a Garzón por sus críticas a policías y guardias civiles: "Los reaccionarios están en el Gobierno"

"Los reaccionarios están dentro del Gobierno", le ha espetado Gamarra en una entrevista en Radio Inter, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que Garzón, con esas declaraciones, "no merece el honor de ser ministro de un país como España".

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', Garzón señaló al mensaje "peligroso" de PP y Vox, que acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de "criminal". "Un discurso que está calando, y muchas instituciones pueden ser reflejo de ello", añadió.

En este sentido, la dirigente 'popular' ha lamentado la "ceremonia de crispación" que el Ejecutivo "está impulsando" contra las FCSE que únicamente "hacen su labor". Así, ha señalado que el Gobierno actúa así por no haber reaccionado "en el momento oportuno".

"Están realizando interferencias en la separación de poderes que tanto molesta. Deberían respetar la Justicia, aunque esté investigando la propia acción del Gobierno, porque no es impune. Tiene en sus manos la salud pública y, cuando no actúa de manera diligente, tiene que someterse a las investigaciones oportunas", ha explicado Gamarra.

Así, la vicesecretaria del PP ha aseverado que lo que se está "viviendo en los últimos días" en el panorama político "es muy lamentable". "Estamos a viernes y Marlaska todavía no ha dimitido", ha lamentado, para después cargar contra un Ejecutivo que está "disparando dialécticamente a todo aquello que les molesta".

En esta línea, las declaraciones de Garzón son, según Gamarra, "durísimas e impresentables". "Y no están muy lejos de las que hizo el pasado miércoles cuando se refirió a la Guardia Civil en términos que no corresponden y que no son ciertos", ha zanjado.