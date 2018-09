El PSOE recuerda que el PP es el que más ha utilizado "argucias" como la suya

El PSOE está convencido de que la Mesa del Congreso no puede bloquear el atajo legal que ha ideado el Gobierno para evitar el veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit y sostiene que son precisamente los 'populares' los que "más han utilizado esa argucia" cuando han gobernado.

Tras el anuncio del PP de que tratará de impedir dicho atajo pidiendo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que no dé luz verde al dictamen de la Comisión de Justicia que contendrá la enmienda, los socialistas han mostrado su enfado en los pasillos de la Cámara y su convencimiento de "la Mesa no puede parar ese dictamen y no puede impedir que vaya a pleno".

En el PSOE comienzan incluso a comparar la actitud del PP en la Mesa del Congreso, bloqueando la tramitación de los presupuestos, con la que hace un año llevó a los independentistas a declarar la independencia en el Parlamento catalán.

Rechazan que en este caso sea aplicable el artículo 31.4 del Reglamento del Congreso al que apela el PP, según el cual corresponde a la Mesa "calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos".

Los socialistas creen que la Mesa de la Comisión de Justicia es "soberana", que lo que se pedirá a la Mesa que califique "no es un escrito ni documento, sino un dictamen" de la comisión y que la Ley del Poder Judicial sobre medidas urgentes del Pacto contra la violencia de género -a través de la que el Gobierno elimina el veto del Senado- "tiene que ir a pleno, porque al ser Ley Orgánica, tiene que aprobarse con mayoría absoluta".

En la sesión de control, el propio presidente del Gobierno, Pedro Gobierno, ha defendido la legalidad de la enmienda que permitirá sortear el veto del PP en el Senado, mientras que fuentes del Gobierno inciden en que el PP también se aprovechó de lo que se conoce como "enmiendas incongruentes", que modifican leyes que nada tiene que ver con la norma objeto de la reforma.

Ponen como ejemplo cinco enmiendas que el PP introdujo a Ley del Mecanismo de Segunda Oportunidad y que modificó leyes tan dispares como la Ley de Firma Electrónica o de Regulación del Juego.

También, en otras tres "enmiendas incongruentes" a la Ley sobre Reutilización de la Información del Sector Público se reformaron la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local o la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, entre otras.