El PSOE dice que el 155 debe seguir vigente hasta que haya un Gobierno catalán sin "sombras" judiciales

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que el artículo 155 de la Constitución debe seguir vigente en Cataluña hasta que haya un Gobierno "legítimamente constituido" y se dé una situación de "normalidad democrática", lo que, a su juicio, pasa por que esté presidido y formado por personas sin "sombras" judiciales.

Así lo ha asegurado Robles en declaraciones en la Cámara Baja, donde ha insistido en que los independentistas deben buscar a un candidato a la Presidencia de la Generalitat que no esté inmerso en procedimiento judicial alguno, una condición que no cumple el diputado de Junts per Catalunya, Jordi Turull, exportavoz del Gobierno de Carles Puigdemont y quien podría ser procesado e inhabilitado por su participacion en la organización del referéndum del pasado 1 de octubre.

Robles ha reconocido que, con el Pleno convocado este jueves en el Parlament para investir a Turrull se pondrá en marcha "el reloj de la democracia", lo que significa que si transcurren dos meses desde esta votación de investidura sin que se forme gobierno, tendrán que repetirse las elecciones autonómicas.

Pero más allá de esa circunstancia ha hecho hincapié en que Cataluña no puede estar presidida por alguien que tenga cuentas pendientes con la Justicia, máxime con delitos tan relevantes como los que pueden llevar al banquillo a Turull, entre ellos los de rebelión y sedición.

NO SERÍA UN PRESIDENT LIBRE

A su juicio, aún en el caso de convertirse realmente en president --es decir si es investido, el Rey sanciona su nombramiento y toma posesión del cargo-- no podría actuar como mandatario con "libertad" porque estaría más pendiente de su defensa procesal que de defender el interés general de los catalanes.

Tras recordar que Turull es miembro de la antigua Convergència "del 3%", que "pactó con el PP" e impulsó recortes sociales en Cataluña, Robles ha insistido en que Cataluña "necesita un presidente que pueda cerrar una de las páginas más negras de la democracia en Cataluña".

Además, ha aprovechado para replicar a quienes interpretan el Pleno convocado por el Parlament subrayar que "nadie le hecha pulsos" al Poder Judicial, que es "independiente" y actúa al margen de las coyunturas políticas

Respecto a la continuidad del 155 si Turull se convierte en sucesor de Puigdemont, la portavoz socialista ha señalado que "es evidente que hasta que no haya un Gobierno constituido en forma, publicado en el Boletín Oficial de la Generalitat, con todos sus consellers en pleno funcionamiento y sin ninguna sombra de actuación judicial respecto a las personas que forman parte del mismo, se dan aquellos presupuestos por los que acordó el 155", ha afirmado.

Preguntada expresamente si el PSOE apoyaría al Gobierno si decide prolongar la aplicación de este precepto en el caso de que Turull se instale en Sant Jaume, Robles ha contestado: "Vamos a ir día por día y situación por situación", a la vez que ha vuelto a incidir en que el futuro presidente catalán no debe tener "ataduras judiciales".