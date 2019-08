Pablo Iglesias: "Si el PSOE vuelve a hacer la misma oferta que en julio nos sentamos y en horas hay acuerdo"

Unidas Podemos insiste en el gobierno de coalición con el PSOE para apoyar la presidencia de Pedro Sánchez antes de que finalice el plazo el 23 de septiembre y cree que el acuerdo es posible si la última oferta que hicieron los socialistas durante la sesión de investidura de julio volviera a estar sobre la mesa. Así lo ha defendido este jueves el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una entrevista en la Cadena Ser: "Si el PSOE vuelve a hacer la misma oferta nos sentamos con ellos y será cuestión de horas ponernos de acuerdo".

La última oferta del PSOE contenía una vicepresidencia social y tres ministerios: los de Vivienda y Economía Social; Igualdad y Sanidad y Consumo, pero sin las competencias que pedían los de Iglesias, según Unidas Podemos.

Pese a que Unidas Podemos presentó hace una semana un documento con tres propuestas de gobierno que incluían ministerios que se descartaron en la negociación de julio (como Trabajo o Transición Ecológica), Iglesias ha reconocido este jueves que su formación negociaría un acuerdo partiendo de la última propuesta del PSOE. El secretario general de Podemos ha añadido que si esa propuesta incluyera las políticas activas de empleo, una propuesta que él mismo lanzó desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el acuerdo sería inmediato.

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin embargo ha asegurado que la oferta que se le hizo a Podemos en julio ya no está sobre la mesa. En una entrevista también en la Cadena SER el ministro en funciones ha declarado que "la oferta ya no es válida". "¿Lo que antes era una farsa ahora va a ser suficiente? No es serio", ha zanjado.

Iglesias ha insistido no obstante en el gobierno de coalición que el PSOE rechaza y ha defendido que un acuerdo que no implicase la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno dejaría al Ejecutivo en una situación de debilidad que abocaría a un adelanto electoral el próximo año.

"Quien decide que vayamos a elecciones es el PSOE, tienen la llave", ha reiterado aunque ha apuntado que ese escenario "sería una equivocación" porque abriría la puerta del Gobierno a la derecha. Iglesias dependido que Unidas Podemos lo está "poniendo muy fácil" y opina que quizá el problema sea que los socialistas no quieren sentarse a hablar y que prefieren nuevos comicios por la "fantasía" de aspirar a lograr una mayoría absoluta.

Iglesias ha recriminado a Sánchez que pretenda acaparar todas las responsabilidades de Gobierno para su partido: "si el PSOE quiere elecciones las va a haber". El secretario general de Podemos ha pedido "decencia" hacia sus votantes y que les diga a las claras que quiere una repetición electoral. "Si no las quiere, que negocie".

Sánchez presentará el próximo martes un documento con 300 medidas programáticas con las que quiere cerrar la puerta a la coalición. Iglesias ha respondido que la estudiará cuando lo reciba pero insiste a Sánchez en que vuelva la oferta de julio y el acuerdo llegará en unas horas.

El secretario general de Podemos y Sánchez no han vuelto a hablar desde julio. "Desde la investidura de julio Pedro Sánchez solo ha hablado conmigo para felicitarme por el nacimiento de mi hija", ha asegurado.