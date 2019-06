Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron este lunes en Moncloa para negociar el "Gobierno de cooperación"

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron este lunes en el Palacio de la Moncloa en el primero de los contactos “discretos” que ambos mantendrán para concretar y, en su caso, pactar el “Gobierno de cooperación” que la semana pasada acordaron explorar, según ha confirmado eldiario.es de fuentes conocedoras de la reunión.

La cita, que se ha llevado a cabo con la máxima discreción, sin que figure en las agendas públicas de ambos líderes, es el tercer contacto que los máximos dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos han celebrado desde las elecciones generales del 28 de abril. Las fuentes consultadas evitan entrar en detalles sobre la conversación de ayer entre el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección y quien Sánchez ha definido como su socio prioritario para los próximos cuatro años.

La primera reunión entre ambos se produjo en la Moncloa justo después de los comicios que ganó Sánchez. La segunda, el martes pasado en el Congreso en el marco de los contactos que los socialistas anunciaron de cara a la investidura. Y la tercera, este lunes otra vez en la sede de la Presidencia del Gobierno. Esta vez, sin publicidad, porque ambas partes se han conjurado para que las fugas de información no frustren el acuerdo.

Iglesias ha acudido a la cita con las primeras líneas generales de la fórmula que ha diseñado para encajar la presencia de miembros de Unidas Podemos en un Ejecutivo liderado por Sánchez. En Podemos sostienen que el "Gobierno de cooperación" que acordaron explorar debe contar con una presencia "proporcional" en el Consejo de Ministros de los partidos que lo acuerden.

El PSOE también ha reconocido que tiene que innovar en lo que significa articular un Gobierno de cooperación. Pero por ahora se resisten a sentar a miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. "Hemos ofrecido una agenda social para su desarrollo, hemos ofrecido una fórmula de cooperación, que es la que cabe desarrollar porque no dejaría de ser una experiencia novedosa", aseguró el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, este lunes. Y añadió: "Qué se entiende por un Gobierno cooperativo, no tiene por qué ser en absoluto un Gobierno de coalición . Cooperar, colaborar, no significa un Gobierno de coalición". El dirigente socialista se curó en salud al asegurar que, en definitiva, es el presidente quien elige quién se sienta en el Consejo de Ministros.

En Podemos ya han comenzado a preparar los documentos programáticos y de organización del Gobierno. El propio Iglesias lo aseguró este mismo lunes en La Sexta en una entrevista en la que reconoció que los contactos existen: "El PSOE nos ha pedido discreción y la vamos a respetar, pero estamos hablando y creo que las cosas van a salir bien".

Iglesias también repitió una frase que ya dijo hace siete días al hablar de los vetos personales y de la posibilidad de profundizar en un Ejecutivo conjunto: "No creo que me esté mintiendo".

El grupo confederal ya ha planteado sus primeras "líneas de fondo" programáticas. También este lunes, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, hacía énfasis en la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012 y en otras propuestas en materia laboral como subir el SMI a 1.200 euros o aumentar los permisos de paternidad y maternidad a las 25 semanas.

Unidas Podemos ha señalado en las últimas semanas además que tiene prioridades programáticas en otras materias, como abordar la subida del precio de la luz o de la vivienda.

Sin embargo, en las filas socialistas consideran que alcanzar el acuerdo programático será más sencillo que encajar las peticiones de sillones de su "socio preferente". No obstante, preguntado por un posible intercambio de documentos, Ábalos aseguró que por ahora su propósito es "escuchar" y, "si es preciso, volver a hablar y que haya propuestas más concretas vamos a estar abiertos".