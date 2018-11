Pedro Sánchez ve de "sentido común" barajar todas las opciones para la convocatoria de las elecciones generales

El fantasma del adelanto electoral vuelve a estar encima de la mesa después de que el Gobierno renuncie a llevar a los Presupuestos Generales del Estado para 2019 al Congreso a principios de diciembre si no tiene los apoyos suficientes como había defendido hasta ahora. El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha abierto la puerta a que las generales coincidan con las europeas, municipales y autonómicas del 26 de mayo y Pedro Sánchez no la ha cerrado.

"El ministro de Fomento ha dicho que es una cosa de sentido común, ha señalado esa fecha como otras y ha recordado que la prerrogativa corresponde al presidente", ha expresado Sánchez en una rueda de prensa en Marruecos, donde se ha reunido con el jefe de Gobierno y espera ahora audiencia con el rey Mohamed VI.

El argumentario de Moncloa hasta ahora era aguantar en el Ejecutivo para llevar a cabo las principales medidas sociales de la "agenda del cambio". Ese plan sigue en marcha, pero el presidente y su hombre fuerte en el Gobierno no fijan una fecha límite. Ábalos ha protagonizado un desayuno informativo de Europa Press en el que preguntado directamente por la posibilidad de celebrar un "superdomingo" electoral no lo ha descartado. "Nada es descartable", ha afirmado antes de asegurar que no se atreve a "aventurar nada".

Sánchez siempre había defendido agotar la legislatura y en su entorno aseguraban que esa idea podía llevarse a cabo a través de decretos hasta que en el Congreso hubiera un verdadero bloqueo si sus aliados parlamentarios dejaban de votar a favor de sus iniciativas.

El Gobierno abre la puerta ahora a cualquier fecha para celebrar las elecciones. La opción de marzo tiene como defecto para los socialistas que llegarían al 26 de mayo con las negociaciones para formar gobierno abiertas. La celebración del "superdomingo" junto a las europeas, municipales y autonómicas es otro de los escenarios posibles así como el del otoño de 2019.

Al tener el debate abierto de nuevo, tanto Ábalos como el propio Sánchez han recordado que corresponde al presidente tomar la decisión sobre la fecha: "No puedo estar más de acuerdo", ha dicho Sánchez. "Cuando vayan a ser, que las va a haber porque vivimos en una democracia, se conocerá". El plan de agotar la legislatura y llevar a cabo la agenda del cambio ha desaparecido de su argumentario.

El presidente ha comparecido junto al primer ministro marroquí en el viaje oficial que ha realizado Sánchez. Marruecos es el tradicional primer destino de los presidentes españoles, pero en el caso de Sánchez la imposibilidad de conseguir cita con el rey Mohamed VI lo ha retrasado.

Sánchez ha calificado de "muy satisfactorio visualizar" que España y Marruecos tienen "sintonía respecto a los desafíos y cómo abordarlos". En primer lugar se ha referido a la migración y ha felicitado al poder marroquí por " vincular el fenómeno migratorio con la desertización" y se ha comprometido a defender los intereses de Marruecos en la UE.

Ambos países se han comprometido a "volver a celebrar" reuniones de alto nivel para "visibilizar la extraordinaria cooperación" entre ambos países. De hecho, fortalecer han anunciado la celebración del foro de empresarios hispano-marroquí. Sánchez también ha aceptado el aumentado de las becas para estudiantes marroquíes.