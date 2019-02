La Policía halló casi un millón de euros en casa del jefe de la estafa de los ataúdes

El jefe de la estafa de los ataúdes, revelada por eldiario.es, tenía más de 961.000 euros en metálico en su domicilio particular. Así lo ha contado esta mañana la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del Jefe Superior de Policía, Jorge Zurita. La Operación Ignis, con 14 detenidos entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador acusadas de sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos justo antes de la cremación, ha concluido sólo en su primera fase. El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid se encarga también de la investigación de “varias piezas” bajo secreto de sumario.

Barcones ha asegurado que, aunque no ha dado tiempo a contabilizar el número de estafados, "son miles" ya que el fraude que se investiga se produjo, tal y como avanzó ayer este diario, a lo largo de 20 años, entre los años 1995 y 2015. Sin embargo, no se descarta que esta horquilla pueda ampliarse. Por ello, tanto Barcones como Zurita pidieron calma a los posibles afectados para que no colapsen el juzgado y la comisaría con denuncias, ya que se intentará contactar con todos a medida que avance el estudio de la documentación.

El caso "toca la fibra sensible de los ciudadanos porque la misma se producía en momentos en que las personas son más vulnerables, pues están dando el último adiós a sus seres queridos", comentó la delegada. No sólo se sacaba al cadáver del ataúd que se había pagado para introducirlo en otro de menor calidad y revender el primero, también se reutilizaban centros de flores y coronas.

Los 14 detenidos, 12 hombres y dos mujeres entre los que figura el matrimonio dueño de Grupo El Salvador y dos de sus hijos, permanecen en los calabozos desde ayer, y pasarán a disposición judicial “lo antes posible”.

La Operación Ignis comenzó en 2017, cuando los dueños de la empresa funeraria denunciaron a un extrabajador que los extorsionó pidiendo dinero a cambio de no revelar ciertas prácticas irregulares. De esa denuncia, que acabó con la condena del exempleado, se abrió una pieza separada que, aparentemente, demuestran que el condenado decía la verdad. Según Europa Press, este hombre facilitó a la Policía un pendrive con numerosa prueba documental y gráfica.

Cuatro máquinas para contar el dinero

La a delegada y el jefe de Policía destacaron el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria durante casi todo el día de ayer. Desde las 8 de la mañana realizaron siete registros simultáneos en varias sedes del Grupo El Salvador y en domicilios particulares. Participaron en ellos 76 funcionarios de Policía Nacional y dos de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria. Según ha podido saber eldiario.es, estos últimos llevaron hasta cuatro máquinas de contar dinero, dada la cantidad que había. Sólo en la vivienda del dueño, la Policía se incautó de 961.785 euros.

Por el momento, los delitos investigados -estafa continuada y organización criminal- afectan sólo a los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga. Al igual que ocurre con el número de afectados, tampoco se atreven a aventurar el dinero estafado hasta estudiar toda la documentación requisada, entre 6 y 8 metros cúbicos, además de 8 ordenadores y un servidor. Según Zurita, esta operación es “novedosa” porque, aunque se ha dado algún caso similar en España, ha sido muy reducido.

A pesar de que los cadáveres se manipularon contraviniendo la normativa de política mortuoria, la delegada contestó que los tanatorios de El Salvador no habían sido clausurados y que mantienen su actividad habitual.