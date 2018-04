Rajoy: "Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer, su dimisión era obligada"

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha calificado como "obligada" la dimisión que Cristina Cifuentes ha comunicado este mediodía. Según Rajoy, "Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer. Creo que era obligada su dimisión en esta situación", ha asegurado en los pasillos del Congreso de los Diputados.

"Hemos oído sus explicaciones, ella tiene derecho a darlas pero el partido popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero que estas cosas no vuelvan a producirse nunca", ha sentenciado Rajoy.

Las palabras del líder del PP llegan después de semanas de cerrado apoyo a la presidenta madrileña. Un sustento que se ha roto con la publicación de un vídeo en el que se observa a Cifuentes retenida en un hipermercado por haber cometido presuntamente el robo de dos cremas. Las imágenes desveladas por OK Diario han sido la gota que ha colmado el vaso para un PP que se encontraba dividido en torno a la presidenta madrileña.

Cifuentes se va y lo hace a todos los efectos. Rajoy se ha encargado de aclarar que la "nueva etapa" lo es también para el PP de Madrid. Según las fuentes consultadas, la formación conservadora tendrá que quedar en manos de una gestora a solo un año de las elecciones autonómicas a las que se aproximan sin candidatos. Sin embargo, los detalles sobre ese otro relevo están todavía por cerrar. A la pregunta de si Cifuentes seguirá al frente del PP madrileño, el coordinador general de la formación conservadora ha dicho: "No lo sé, vamos a esperar".

Esa es la tarea a la que ahora deberán encaminarse los populares: la búsqueda de un nombre para intentar frenar el pronóstico de todas las encuestas, según el cual Ciudadanos pasaría de ser la cuarta fuerza más votada a ocupar el primer puesto en las autonómicas madrileñas.

La noticia de la dimisión de Cifuentes ha cogido a medio Gobierno con un pie dentro del salón de plenos del Congreso, en donde este miércoles empieza el debate sobre los presupuestos. A las puertas del hemiciclo asesores y diputados populares se arremolinaban en las esquinas para escuchar en sus teléfonos móviles el discurso de despedida de la ya expresidenta madrileña.

El propio Rajoy ha tenido que pararse unos minutos en el área de Gobierno del Congreso de los Diputados para charlar con sus asesores antes de acercarse a los micrófonos de los periodistas para realizar las valoraciones favorables a la decisión de entregar el cargo.

Con la dimisión de Cifuentes, el PP consigue mantener el poder en Madrid. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha desvelado que su formación no apoyaría una virtual investidura del socialista Ángel Gabilondo, si el PP ofrece el nombre de alguien que no tenga cuentas pendientes con la justicia ni esté investigado por ningún delito. Dicho de otro modo, el PP seguirá gobernando en Madrid en manos de una persona cuyo nombre todavía no se conoce.