Rajoy: "Convendría que Puigdemont y sus acólitos dejaran de tener secuestrada la política catalana y dieran una salida"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que debería haber un Gobierno en Cataluña y ha subrayado que él "lo único" que pide es que cumplan la ley. "Convendría que Puigdemont y sus acólitos dejaran de tener secuestrada la política catalana y dieran salida a esta situación", ha enfatizado.

En una entrevista en el diario 'Última Hora Mallorca', que ha recogido Europa Press, Rajoy ha afirmado que los partidos que pueden sumar una mayoría en el Parlamento de Cataluña deberían ponerse de acuerdo y formar un Gobierno dentro de la ley que trabaje "por todos los catalanes, y no sólo por una parte de ellos".

Al ser preguntado si cambiaría algo de lo que ha hecho en Cataluña y si toleraría un referéndum pactado, Rajoy ha señalado que él no puede negociar lo que no depende de el y ese referéndum "privaba a todos los españoles, también a los que viven en Baleares, de su derecho a decidir lo que es su país".

"La Constitución tiene su propio mecanismo para dar satisfacción a quienes quieren hacer un referéndum para salirse de España, pero no es un mecanismo fácil, eso es obvio. Yo no puedo tolerar cosas que no dependen de mí, que van contra la Constitución y que son patrimonio de los españoles en su conjunto", ha apostillado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que él ha "hecho lo que tenía que hacer", que pasaba por "devolver la legalidad a Cataluña y cesar a quienes la llevaron a una situación de caos saltándose todas las leyes".

"INFALIBILIDAD" DE LAS ENCUESTAS

Ante el hecho de que las encuestas coincidan en un ascenso de Ciudadanos, Rajoy ha manifestado que las encuestas son "la foto fija de un momento" y ha destacado que "últimamente" tanto en España como "en medio mundo" se han caracterizado por "su infalibilidad".

"El PP es un partido fuerte, con ideas claras y principios sólidos, y responsable, que promete cosas irrealizables. Tenemos en nuestro patrimonio haber sacado a España de dos crisis muy notables y haber gestionado en todos los niveles y en todas las circunstancias. Seguiremos trabajando para las personas", ha manifestado en la citada entrevista.

En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), --esta misma semana se celebra el debate de las enmiendas de totalidad en el Congreso--, Rajoy ha dicho que espera que salgan adelante porque son unas "buenas" cuentas públicas para los españoles.

LO "EXTRAVAGANTE" SERIA QUE LOS PGE MÁS SOCIALES NO SALIERAN

Tras superar "una dura crisis gracias a la gestión del Gobierno del PP y a muchos esfuerzos hechos por todos", ha indicado que "ahora pueden plantear unos presupuestos en los que hay más gasto, más inversión y más beneficios en pensiones, en sueldos de funcionarios, en Estado de Bienestar, en la financiación autonómica, en infraestructuras".

"Lo verdaderamente extravagante sería que los presupuestos más sociales y expansivos de los últimos tiempos no fueran aprobados por tácticas partidistas de vuelo corto", ha advertido el jefe del Ejecutivo.

En clave autonómica, Rajoy ha señalado que el Régimen Especial para Baleares se aprobará "en breve". De hecho, ha precisado que este asunto está en negociación con el Ministerio de Hacienda y "va por buen camino".

NO UTILIZAR LA LENGUA PARA DIVIDIR

Preguntado por el hecho de que el conocimiento del catalán no sea requisito en sanidad, pero sí para mejorar plaza, ha asegurado que él si va al médico lo que quiero es que le atienda "un buen médico". Se puede promocionar y defender una lengua sin adoptar este tipo de medidas tan excluyentes. Usar la lengua como elemento para crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda es una barbaridad", ha resaltado.

En cuanto a si cree que hay riesgo de expansión del nacionalismo por culpa de Armengol, Rajoy ha afirmado que Baleares es una comunidad con "una personalidad propia muy marcada, con una historia y una tradición muy arraigadas en el conjunto de España". Pero ello, ha proseguido, no tiene por qué traducirse "en políticas de exclusión o imposición" como se han visto "en otros lugares". "No creo que ninguna persona quiera para su comunidad la fractura social que se vive en Cataluña", ha concluido.