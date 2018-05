Rajoy, sobre el chalé de Pablo Iglesias: "Al final cuando se hace demagogia, pasa lo que estamos viendo"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que los cargos de Podemos trasladaron la idea de que "todo el mundo tenía que vivir en una chabola" y ha añadido que" luego la vida acaba pasando factura", en alusión al chalé que se han comprado en Galapagar Pablo Iglesias e Irene Montero. A su entender, cuando "se hace demagogia", pasa lo que está ocurriendo ahora.

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, Rajoy ha señalado que "todo el mundo" tiene derecho a pedir un crédito y comprarse una casa "buena, mala o regular", "siempre y cuando pueda pagarla y el origen de su fondos sea un origen del que no tenga nadie que arrepentirse". "Creo que ésa es la principal conclusión que hay que sacar de todo esto", ha apostillado.

En este sentido, ha criticado la "dinámica" en la que han entrado en España en los últimos tiempos, en los que, según ha dicho, parece que nadie podía tener un chalé, un coche o un barco. "Y se lo digo yo que no tengo ni chalé, ni coche ni barco pero porque no se me ha ocurrido comprarmelo", ha exclamado.

Por eso, Rajoy ha asegurado que "conviene no hacer demagogia", dado que hay "mucha gente que se compra un chalé o lo que sea", y lo hace solicitando un crédito. Se trata, ha proseguido, de gente "honrada y normal" que tiene "perfecto derecho a hacerlo". "El problema es que hubo quienes crearon la idea de que poco menos todo el mundo tenía que vivir en una chabola y claro luego, la vida acaba pasando factura", ha advertido.

NO CONVERTIR ESTO EN "TEMA DE DEBATE NACIONAL"

El presidente del Gobierno ha dicho que a él no le gustaría convertir este asunto en "el gran tema de debate nacional" sino que "simplemente" se dediquen a "normalizar" las cosas, de forma que no se haga política "acusando a la gente de tener un chalé mejor". "Al final cuando se hace esa demagogia pues pasa lo que estamos viendo que pasa", ha aseverado.

Al ser preguntado si él se comprará un chalé como el de Pablo Iglesias, Rajoy ha señalado que no se lo ha planteando y ha recordado que cuenta con una casa en Madrid que se compró hace 20 años.

"La tengo aquí en Madrid, estoy muy contento con ella y no me voy a comprar otra casa. Espero que ésta se mi última casa y eso sí, espero disfrutarla muchísimos años años", ha concluido el jefe del Ejecutivo.